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    Главная / Торги / Поставка буровых МТР для Надымского УИРС

    Поставка буровых МТР для Надымского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 06:0007.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251824Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251824

    Наименование закупки

    Поставка буровых МТР для Надымского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 12:01

    Документация процедуры

    Проект_договора__Типовой_._Поставка_МТР_от_20.09.2021.docx

    Шаблон_153_мм_Согласваон_к_поставке.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка буровых МТР для Надымского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 06:00 GMT +307.12.2021 06:0007.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251824Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка буровых МТР для Надымского УИРС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО "Газпром подземремонт Уренгой" 629300, Российская Федерация , ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, Промзона, БПО Надымского УИРС (База стройиндустрии); Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 60 для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Долото трехшарошечное для бурения скважин сплошным забоем в породах и рудах различной твердости и трещенноватости III 146 ОК-ПВ 146ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Шаблон специальный радиусный ШР"

    Кол-во: 2.000

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