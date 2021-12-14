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    Главная / Торги / Выполнение работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, принадлежащих заказчику

    Выполнение работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, принадлежащих заказчику

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251817Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251817

    Наименование закупки

    Выполнение работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, принадлежащих заказчику

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 12:26

    Документация процедуры

    Список_машин.docx

    8___ТФ_договора_на_оказание_услуг__когда_объемы_услуг_не_определены_ЗК_06.01_26.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-27-19

    Факс

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Kondratyev@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратьев Александр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, принадлежащих заказчику

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 17:00 GMT +314.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251817Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, принадлежащих заказчику

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, территория аэропорта «Внуково»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка силами и за счёт поставщика, оплата осуществляется в течение 15 рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является СМСП, в иных случаях срок оплаты в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара / оказания услуг / выполнения работ, на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ–12 / Акта сдачи-приемки услуг / Акта выполненных работ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание транспортных средств за один норма/час"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Диагностика транспортных средств за один норма-час"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Ремонт транспортных средств за один норма-час"

    Кол-во: 1.000

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    84760
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
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