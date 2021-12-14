Выполнение работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, принадлежащих заказчику

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка силами и за счёт поставщика, оплата осуществляется в течение 15 рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является СМСП, в иных случаях срок оплаты в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара / оказания услуг / выполнения работ, на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ–12 / Акта сдачи-приемки услуг / Акта выполненных работ.