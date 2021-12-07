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    Главная / Торги / Поставка метизов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Поставка метизов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251815Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251815

    Наименование закупки

    Поставка метизов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 11:41

    Документация процедуры

    Спецификация_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36554

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    skuznecov@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Станислав Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка метизов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 09:00 GMT +307.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251815Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    873 546,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625047, Тюменская обл., Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта ул., дом.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней после поставки (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гайка М10.09Г2С ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Гайка М12.09Г2С.ОЦ ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 82.000

    "Позиция 3"

    "Гайка М12.20ХН3А ОСТ 26-2041-96 ООО ПМЗ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Гайка М16.09Г2С.Ц ОСТ 26-20-41-96"

    Кол-во: 68.000

    "Позиция 5"

    "Гайка М16.20ХН3А.Ц ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 6"

    "Гайка М20.09Г2С.Ц ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Гайка М36.20ХН3А ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 156.000

    "Позиция 8"

    "Гайка М30.42.20ХН3А.Ц ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 136.000

    "Позиция 9"

    "Шпилька 1 М10х100.20ХН3А.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Шпилька 1 М16-8gх70.40Х.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Шпилька 1 М16-8gх80.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 12"

    "Шпилька 1 М16х90.20ХН3А.Ц ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 13"

    "Шпилька 1 М16х100.20ХН3А.Ц ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 14"

    "Шпилька 1 М16х100.40Х.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 15"

    "Шпилька 2 1 М16-6gх130.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Шпилька 1 М16х150.20ХН3А.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 17"

    "Шпилька 1 М20х110.20ХН3А.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 18"

    "Шпилька 1 М20х120.20ХН3А.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 19"

    "Шпилька 1Н М24х130.20ХН3А ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 20"

    "Шпилька 1 М24х140.20ХН3А ГОСТ 28919-91"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 21"

    "Шпилька 1 М24х150.20ХН3А.Ц ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 22"

    "Шпилька 1 1 М24х170.20ХН3А.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Шпилька 1 М27х150.40Х.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 24"

    "Шпилька 1 М27х210.20ХН3А.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 25"

    "Шпилька 1 1 М30х210.20ХН3А.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 26"

    "Шпилька 1Н М30-8gх240.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 27"

    "Шпилька 1 М30х270.40Х.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Шпилька 1 М36х200.20ХН3А.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 29"

    "Шпилька 1 М36х210.20ХН3А.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 30"

    "Шпилька 1 М36х220.20ХН3А.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 31"

    "Шпилька 1Н М36-8gх250.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 32"

    "Шпилька 1 М36х300.20ХН3А.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 33"

    "Шпилька 1 М42х280.20ХН3А.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 34"

    "Шпилька 1 М42х310.20ХН3А.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 288.000

    "Позиция 35"

    "Шпилька 1 М42х320.20ХН3А.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 36"

    "Шпилька 1 М48х370.20ХН3А.оцинкованная ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 37"

    "Шпилька 2 1 М16-6gх110.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 8.000

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