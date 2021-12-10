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    Главная / Торги / Поставка папок для архива и алюминиевой плиты

    Поставка папок для архива и алюминиевой плиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251809Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251809

    Наименование закупки

    Поставка папок для архива и алюминиевой плиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 13:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 812 609-48-70

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    KRASOLGV@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Красникова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка папок для архива и алюминиевой плиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251809Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка папок для архива и алюминиевой плиты

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, лит. АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем после поставки Товара в размере 100 % общей стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета в течение пятнадцати банковских дней после его получения. Поставщик обязуется в срок не более шестидесяти календарных дней с даты подписания настоящего договора поставить Покупателю Товар.Товар может поставляться несколькими партиями. Дата поставки каждой партии Товара согласуется Сторонами не менее чем за три рабочих дня до планируемой даты поставки. В обязанности Поставщика входит доставка Товара Покупателю, его сборка и установка.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита алюминиевая АМГ2 12х1200х1500ММ ГОСТ 17232-99"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Папка-скоросшиватель карта медицинская кашированная RAL 5015 переплетный картон каппа 1.75ММ 35ММ 244х170ММ лайнер на бумаге 170Г, печать 1+0 (P300C), мат. ламинат 1+0, скоросшиватель на 2 кольца d2/35, на торце кольцо 28ММ и прозрачный карман 30х100ММ"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 3"

    "Папка-скоросшиватель карта медицинская кашированная RAL 5015 переплетный картон каппа 1.75ММ 50ММ 244х170ММ лайнер на бумаге 170Г, печать 1+0 (P300C), мат. ламинат 1+0, скоросшиватель на 2 кольца d2/35, на торце кольцо 28ММ и прозрачный карман 30х100ММ"

    Кол-во: 300.000

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