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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка папок для архива и алюминиевой плиты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 13:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Контактный телефон
+7 812 609-48-70
Факс
+7 495 719-52-22
Адрес электронной почты
KRASOLGV@medgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Красникова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка папок для архива и алюминиевой плиты
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251809Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка папок для архива и алюминиевой плиты
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, лит. АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Покупателем после поставки Товара в размере 100 % общей стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета в течение пятнадцати банковских дней после его получения. Поставщик обязуется в срок не более шестидесяти календарных дней с даты подписания настоящего договора поставить Покупателю Товар.Товар может поставляться несколькими партиями. Дата поставки каждой партии Товара согласуется Сторонами не менее чем за три рабочих дня до планируемой даты поставки. В обязанности Поставщика входит доставка Товара Покупателю, его сборка и установка.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ОКДЦ ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 300.000
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