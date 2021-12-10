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    Главная / Торги / Поставка втулок цилиндра 6Д49.36 спч 1-01 производства АО "Коломенский завод"

    Поставка втулок цилиндра 6Д49.36 спч 1-01 производства АО "Коломенский завод"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251808Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251808

    Наименование закупки

    Поставка втулок цилиндра 6Д49.36 спч 1-01 производства АО "Коломенский завод"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 11:32

    Документация процедуры

    типовая_форма_договора.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 495 580-19-91

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    niyaz@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарипов Нияз Варисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка втулок цилиндра 6Д49.36 спч 1-01 производства АО "Коломенский завод"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 00:00 GMT +310.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251808Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка втулок цилиндра 6Д49.36 спч 1-01 производства АО "Коломенский завод"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, мкр.Обская, ул.Ханмейское шоссе, д.26-вРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель осуществляет оплату по настоящему Договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней, либо не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, с момента подписания Покупателем товарных накладных по форме ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Втулка цилиндра для двигателя Д49 6Д49.36спч1-01"

    Кол-во: 10.000

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