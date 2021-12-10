www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка втулок цилиндра 6Д49.36 спч 1-01 производства АО "Коломенский завод"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 11:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 495 580-19-91
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
niyaz@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипов Нияз Варисович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка втулок цилиндра 6Д49.36 спч 1-01 производства АО "Коломенский завод"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 00:00 GMT +310.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251808Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка втулок цилиндра 6Д49.36 спч 1-01 производства АО "Коломенский завод"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, мкр.Обская, ул.Ханмейское шоссе, д.26-вРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель осуществляет оплату по настоящему Договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней, либо не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, с момента подписания Покупателем товарных накладных по форме ТОРГ-12
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 10.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.