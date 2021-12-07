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    Главная / Торги / Поставка лестниц для нужд Филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Поставка лестниц для нужд Филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251804Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251804

    Наименование закупки

    Поставка лестниц для нужд Филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 11:49

    Документация процедуры

    ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_МТР_ЭДО_транспорт_включен.docx

    С_я_лестницы_стеклопл.__ЭТТП_ГПБ_NV_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 817-10-19

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    I.Molchan@umtsik.phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчан Игорь Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лестниц для нужд Филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 11:00 GMT +307.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251804Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лестниц для нужд Филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Начальная цена

    490 321,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г. ЩёлковоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка силами поставщика. Оплата по Договору производится в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента поставки Товара, при условии предоставления Поставщиком первичных документов, в том числе подтверждающих транспортировку Товара и при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры в случае если контрагент не является СМСП. В случае если контрагент является субъектом МСП - Оплата по Договору производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки Товара, и при условии предоставления Поставщиком первичных документов, в том числе подтверждающих транспортировку Товара, и при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (либо УПД).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лестница стремянка Сибртех алюминий 10 ступеней 290х58х11СМ 6.78КГ 2.9М 3.6М 97721"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Лестница стремянка Алюмет Ам709 алюминий 9 ступеней 7.5КГ 2.67М 1.87М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Лестница диэлектрическая ЛСПРД-6.0 Е стеклопластик 3.5М 18 ступеней 19КГ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 4"

    "Лестница диэлектрическая ЛСПТД-1.5 П стеклопластик 4.8М 12 ступеней"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Лестница диэлектрическая стремянка CCC-3.9-К55П стеклопластик 3М 9 ступеней с симметричной опорой"

    Кол-во: 7.000

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