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    Главная / Торги / Поставка антенно-фидерных устройств

    Поставка антенно-фидерных устройств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251800Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251800

    Наименование закупки

    Поставка антенно-фидерных устройств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 17:23

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ЭТП_ГПБ__ТН_УПД__ТИПОВОЙ_МТР_01.10.2021_без_п.3.4_и_прил__3_и_4___10.6_н.doc

    Спецификация_ЗИП_к_радиомод.xlsx

    Карта_партнера_ООО_Газпром_трансгаз_Казань_с_нов.печатью.pdf

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 264-58-02

    Факс

    Адрес электронной почты

    m-vafin@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вафин Марат Наилевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка антенно-фидерных устройств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251800Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка антенно-фидерных устройств

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул. Шуртыгина 15А (заезд с ул.Седова), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №1. Номера телефонов для оформления пропуска на въезд: 8(843)288-23-38, 288-23-96, 288-23-16, 288-23-30.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно п.6.1 проекта договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антенна направленная Radial Y5 VHF (M) 153-168МГц 10.15dBi N-mama 200ВТ 45М/С -50...+50 1680x950x60ММ 3.44КГ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Провод (кабель) коаксиальный для радиомодема ЛРМ-100 LCF12-50J"

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 3"

    "Провод (кабель) джампер для радиомодема ЛРМ-100 LCF12-50J N-male - SMA 3М"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Грозозащита Грозоразрядник CT-LA-LN 0-1000МГц 57х50х30ММ 80Г"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Комплект крепления LCF12-50J на трубу 40-70ММ для кабеля 10ШТ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 6"

    "Разъем кабельный N–male LCF12-50J"

    Кол-во: 16.000

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