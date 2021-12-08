www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка питьевой воды для ПФ Костромагазгеофизика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 11:13
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
доб.37644
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
v.oderova@nedra.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Одерова Виктория Еврегньевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка питьевой воды для ПФ Костромагазгеофизика
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.12.2021 00:00 GMT +308.12.2021 00:0008.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251795Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды для ПФ Костромагазгеофизика
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Костромская область, 156518, Костромская обл., Костромской р-н, пос. Фанерник, Геофизиков, 25АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с договором и техническим заданием
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 440.000
Кол-во: 1180.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.