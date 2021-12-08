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    Главная / Торги / Поставка питьевой воды для ПФ Костромагазгеофизика

    Поставка питьевой воды для ПФ Костромагазгеофизика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 00:0008.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251795Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251795

    Наименование закупки

    Поставка питьевой воды для ПФ Костромагазгеофизика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 11:13

    Документация процедуры

    Договор_форма.rar

    2022_Техническое_задание_на_поставку_товара.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    доб.37644

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    v.oderova@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Одерова Виктория Еврегньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Костромская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка питьевой воды для ПФ Костромагазгеофизика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 00:00 GMT +308.12.2021 00:0008.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251795Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой воды для ПФ Костромагазгеофизика

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Костромская область, 156518, Костромская обл., Костромской р-н, пос. Фанерник, Геофизиков, 25АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с договором и техническим заданием

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная артезианская Королевская негазированная первой категории 0.5Л ПЭТ"

    Кол-во: 440.000

    "Позиция 2"

    "Вода питьевая бутилированная артезианская Легкая негазированная первой категории 19Л поликарбонат ТУ 11.07.11-001-52728550-2019"

    Кол-во: 1180.000

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