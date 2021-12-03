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    Главная / Торги / Срочная! поставка наборов конфет г.Владивосток

    Срочная! поставка наборов конфет г.Владивосток

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2021 05:0003.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251794Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251794

    Наименование закупки

    Срочная! поставка наборов конфет г.Владивосток

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 11:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 914 621-42-18

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    LipatovaEV@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Липатова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Срочная! поставка наборов конфет г.Владивосток

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2021 05:00 GMT +303.12.2021 05:0003.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251794Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Срочная! поставка наборов конфет г.Владивосток

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г.Владивосток, ул. Светланская, 57Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор конфет "Счастливого нового года" 1/270"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Конфеты сбивные глазированные шоколадной глазурью Приморские классические 1/400"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Набор конфет "шиковладный презент" 1/450"

    Кол-во: 45.000

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    Прием заявок:
    27.12.2018 13:00(GMT+03:00)
    66 536
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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