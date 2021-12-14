Выполнение работ по аварийному ремонту кабельных линий

"Позиция 213" "Кожух стальной разъемный КСР (Устанавливается на соединительных муфтах для силовых кабелей Uнап. – 6 и 10 кВ с целью локализации пожаров и взрывов, которые могут возникать при электрических пробоях в муфтах. КСР должен иметь сертификат соответствия)."

Кол-во: 1.000