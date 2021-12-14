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    Главная / Торги / Выполнение работ по аварийному ремонту кабельных линий

    Выполнение работ по аварийному ремонту кабельных линий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251793Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251793

    Наименование закупки

    Выполнение работ по аварийному ремонту кабельных линий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 11:02

    Документация процедуры

    Договор_кабель___копия.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-24-15

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Yachmenev@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ячменев Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по аварийному ремонту кабельных линий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 11:00 GMT +314.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251793Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по аварийному ремонту кабельных линий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, аэропорт Внуково Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту выполнения работ, доставка за счет подрядчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Определение места повреждения кабельных линий с применением передвижной высоковольтной лаборатории"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Земляные раскопки: шурфление (работа вручную)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Земляные раскопки: вскрытие твердых покрытий техникой: - асфальт, - бетон, - мерзлый грунт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Земляные раскопки: разработка грунта в траншее: - ручным способом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Земляные раскопки: разработка грунта в траншее: - техникой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Прокладка кабелей в траншее"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Прокладка кабелей в блоках"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Прокладка кабелей в каналах"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Прокладка кабелей в туннелях и коллекторах"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Прокладка кабелей в галереях и эстакадах"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Прокладка кабелей в кабельном переходе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Коэффициент стоимости прокладки кабеля при низких температурах"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Укладка кабельной вставки в траншею"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Демонтаж кабелей в траншеи"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Демонтаж кабелей в блоках"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Демонтаж кабелей в каналах"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Демонтаж кабелей в туннелях и коллекторах"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Демонтаж кабелей в галереях и эстакадах"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Окраска кабеля (красками не поддерживающими горение)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Засыпка траншеи: - песок"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Засыпка траншеи: - кирпич"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Засыпка траншеи: - грунт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Засыпка траншеи: - плитка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Восстановление твердого покрытия: - бетон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Восстановление твердого покрытия: - асфальт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Озеленение"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Кожух стальной разъемный (КСР): Монтаж"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Кожух стальной разъемный (КСР): Демонтаж"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Монтаж концевой муфты: КВТП 10 25/50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Монтаж концевой муфты: КВТП 10 70/120"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Монтаж концевой муфты: КВТП 10 150/240"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Монтаж концевой муфты: 4КВНТП-В- 25/50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Монтаж концевой муфты: 4КВНТП-В- 70/120"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Монтаж концевой муфты: 4КВНТП-В- 150/240"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Монтаж концевой муфты: 4ПКВНтпБ -В 35/50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Монтаж концевой муфты: 4ПКВНтпБ -В 70/120"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Монтаж концевой муфты: 4ПКВНтпБ -В 150/240"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Монтаж концевой муфты: 5ПКВНтпБ -В 35/50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Монтаж концевой муфты: 5ПКВНтпБ -В 70/120"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Монтаж концевой муфты: 5ПКВНтпБ -В 150/240"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Монтаж концевой муфты: POLT-12C/1XI"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Монтаж концевой муфты: POLT-12C/1XI-L12"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Монтаж концевой муфты: POLT-12C/1XO"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Монтаж концевой муфты: POLT-12C/1XO-L12"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "Монтаж концевой муфты: POLT-12D/1XI"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Монтаж концевой муфты: POLT-12D/1XI-L12A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Монтаж концевой муфты: POLT-12D/1XI-L12B"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "Монтаж концевой муфты: POLT-12D/1XO"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 49"

    "Монтаж концевой муфты: POLT-12D/1XO-L12A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Монтаж концевой муфты: POLT-12D/1XO-L12B"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Монтаж концевой муфты: POLT-12D/3XI-H1-L12A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 52"

    "Монтаж концевой муфты: POLT-12D/3XI-H1-L12B"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "Монтаж соединительной муфты: СТП 10 25/50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Монтаж соединительной муфты: СТП 10 70/120"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "Монтаж соединительной муфты: СТП 10 150/240"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 56"

    "Монтаж соединительной муфты: 4ПСТ-1-25/50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 57"

    "Монтаж соединительной муфты: 4ПСТ-1-70/120"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 58"

    "Монтаж соединительной муфты: 4ПСТ-1-150/240"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 59"

    "Монтаж соединительной муфты: 5ПСт-в- 10/25"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 60"

    "Монтаж соединительной муфты: 5ПСт-в- 35/50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 61"

    "Монтаж соединительной муфты: 5ПСт-в- 70/120"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 62"

    "Монтаж соединительной муфты: 5ПСт-в-150/240"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 63"

    "Монтаж соединительной муфты: POLJ-12/1x70-150"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 64"

    "Монтаж соединительной муфты: POLJ-12/1x70-150-AW"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 65"

    "Монтаж соединительной муфты: POLJ-12/1x120-240"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 66"

    "Монтаж соединительной муфты: POLJ-12/1x120-240-AW"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 67"

    "Монтаж соединительной муфты: POLJ-12/1x120-240-CEE01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 68"

    "Монтаж соединительной муфты: POLJ 12/3x70-150"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 69"

    "Монтаж соединительной муфты: POLJ 12/3x120-240"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 70"

    "Монтаж соединительной муфты: TRAJ 12/1Х35-50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 71"

    "Монтаж соединительной муфты: TRAJ 12/1Х70-120"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 72"

    "Монтаж соединительной муфты: TRAJ 12/1Х150-240"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 73"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АСБ 10 3х70 мм2 (многожильный секторный)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 74"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АСБ 10 3х120 мм2 (многожильный секторный)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 75"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АСБ 10 3х150 мм2 (многожильный секторный)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 76"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АСБ 10 3х240 мм2 (многожильный секторный)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 77"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АСБГ 10 3х70 мм2 (многожильный секторный)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 78"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АСБГ 10 3х120 мм2 (многожильный секторный)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 79"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АСБГ 10 3х150 мм2 (многожильный секторный)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 80"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АСБГ 10 3х240 мм2 (многожильный секторный)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 81"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 1х50/16-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 82"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 1х70/16-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 83"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 1х120/16-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 84"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 1х120/25-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 85"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 1х150/25-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 86"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 1х150/35-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 87"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 1х185/25-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 88"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 1х185/35-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 89"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 1х240/25-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 90"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 1х240/35-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 91"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 3х50/16-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 92"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 3х70/16-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 93"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 3х120/16-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 94"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 3х120/25-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 95"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 3х150/25-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 96"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 3х150/35-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 97"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 3х185/25-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 98"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 3х185/35-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 99"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 3х240/25-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 100"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвПуг 3х240/35-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 101"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвВнг(A)-LS 1х50/16-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 102"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвВнг(A)-LS 1х70/16-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 103"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвВнг(A)-LS 1х120/16-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 104"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвВнг(A)-LS 1х120/25-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 105"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвВнг(A)-LS 1х150/25-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 106"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвВнг(A)-LS 1х150/35-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 107"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвВнг(A)-LS 1х185/25-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 108"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвВнг(A)-LS 1х185/35-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 109"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвВнг(A)-LS 1х240/25-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 110"

    "Кабели высоковольтные (сертификат соответствия обязательно): АПвВнг(A)-LS 1х240/35-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 111"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): ВБбШВ 4х35"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 112"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): ВБбШВ 4х50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 113"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): ВБбШВ 4х70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 114"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): ВБбШВ 4х95"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 115"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): ВБбШВ 4х120"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 116"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): ВБбШВ 4х150"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 117"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): ВБбШВ 4х240"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 118"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): АВБбШВ 4х35"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 119"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): АВБбШВ 4х50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 120"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): АВБбШВ 4х70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 121"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): АВБбШВ 4х95"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 122"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): АВБбШВ 4х120"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 123"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): АВБбШВ 4х150"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 124"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): АВБбШВ 4х240"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 125"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): ВБбШВ 5х35"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 126"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): ВБбШВ 5х50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 127"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): ВБбШВ 5х70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 128"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): ВБбШВ 5х95"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 129"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): ВБбШВ 5х120"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 130"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): ВБбШВ 5х150"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 131"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): ВБбШВ 5х240"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 132"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): АВБбШВ 5х35"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 133"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): АВБбШВ 5х50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 134"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): АВБбШВ 5х70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 135"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): АВБбШВ 5х95"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 136"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): АВБбШВ 5х120"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 137"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): АВБбШВ 5х150"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 138"

    "Кабели низковольтные (сертификат соответствия обязательно): АВБбШВ 5х240"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 139"

    "Соединительные муфты: 4СТП-В- 25/50 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 140"

    "Соединительные муфты: 4СТП-В- 70/120 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 141"

    "Соединительные муфты: 4СТП-В- 150/240 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 142"

    "Соединительные муфты: 4СТП-1-25/70 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 143"

    "Соединительные муфты: 4СТП-1-70/120 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 144"

    "Соединительные муфты: 4СТП-1-150/240 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 145"

    "Соединительные муфты: 4ПСТ-1-25/50 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 146"

    "Соединительные муфты: 4ПСТ-1-70/120 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 147"

    "Соединительные муфты: 4ПСТ-1-150/240 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 148"

    "Соединительные муфты: 4ПСТ-1-25/50 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 149"

    "Соединительные муфты: 4ПСТ-1-70/120 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 150"

    "Соединительные муфты: 4ПСТ-1-150/240 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 151"

    "Соединительные муфты: 4ПСТТНГБ-LS-16/25 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 152"

    "Соединительные муфты: 4ПСТТНГБ-LS-35/50 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 153"

    "Соединительные муфты: 4ПСТТНГБ-LS-70/120 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 154"

    "Соединительные муфты: 4ПСТТНГБ-LS-150/240 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 155"

    "Соединительные муфты: 5ПСт-в- 10/25 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 156"

    "Соединительные муфты: 5ПСт-в- 35/50 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 157"

    "Соединительные муфты: 5ПСт-в- 70/120 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 158"

    "Соединительные муфты: 5ПСт-в-150/240 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 159"

    "Соединительные муфты: 5ПСТТНГБ-LS-16/25 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 160"

    "Соединительные муфты: 5ПСТТНГБ-LS-35/50 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 161"

    "Соединительные муфты: 5ПСТТНГБ-LS-70/120 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 162"

    "Соединительные муфты: 5ПСТТНГБ-LS-150/240 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 163"

    "Соединительные муфты: СТП 10 25/50 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 164"

    "Соединительные муфты: СТП 10 70/120 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 165"

    "Соединительные муфты: СТП 10 150/240 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 166"

    "Соединительные муфты: СТП 10 25/50 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 167"

    "Соединительные муфты: СТП 10 70/120 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 168"

    "Соединительные муфты: СТП 10 150/240 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 169"

    "Соединительные муфты: POLJ-12/1x70-150-AW «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 170"

    "Соединительные муфты: POLJ-12/1x120-240 «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 171"

    "Соединительные муфты: POLJ-12/1x120-240-AW «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 172"

    "Соединительные муфты: POLJ-12/1x120-240-CEE01 «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 173"

    "Соединительные муфты: POLJ 12/3x70-150 «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 174"

    "Соединительные муфты: POLJ 12/3x120-240 «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 175"

    "Соединительные муфты: TRAJ 12/1Х35-50 «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 176"

    "Соединительные муфты: TRAJ 12/1Х70-120 «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 177"

    "Соединительные муфты: TRAJ 12/1Х150-240 «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 178"

    "Концевые муфты: КВТП-10- 25/50-02 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 179"

    "Концевые муфты: КВТП-10- 70/120-02 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 180"

    "Концевые муфты: КВТП-10- 150/240-02 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 181"

    "Концевые муфты: КВтп 10-35/50 нг-LS н/з «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 182"

    "Концевые муфты: КВтп 10-70/120 нг-LS н/з «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 183"

    "Концевые муфты: КВтп 10-150/240 н/з «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 184"

    "Концевые муфты: 4КВНтп-1-16/25 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 185"

    "Концевые муфты: 4КВНтп-1-35/50 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 186"

    "Концевые муфты: 4КВНтп-1-70/120 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 187"

    "Концевые муфты: 4КВНтп-1-150/240 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 188"

    "Концевые муфты: 4КВНТП-В- 70/120"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 189"

    "Концевые муфты: 4ПКВНтпБ-1-35/50 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 190"

    "Концевые муфты: 4ПКВНтпБ-1-70/120 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 191"

    "Концевые муфты: 4ПКВНтпБ-1-150/240 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 192"

    "Концевые муфты: 4ПКВНТПБ-В- 35/50 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 193"

    "Концевые муфты: 4ПКВНТПБ-В- 70/120 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 194"

    "Концевые муфты: 4ПКВНТПБ-В- 150/240 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 195"

    "Концевые муфты: 5ПКВНтпБ-1-35/50 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 196"

    "Концевые муфты: 5ПКВНтпБ-1-70/120 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 197"

    "Концевые муфты: 5ПКВНтпБ-1-150/240 «ПРОГРЕСС»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 198"

    "Концевые муфты: 5ПКВНТПБ-В- 35/50 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 199"

    "Концевые муфты: 5ПКВНТПБ-В- 70/120 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 200"

    "Концевые муфты: 5ПКВНТПБ-В- 150/240 АО «ПЗЭМИ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 201"

    "Концевые муфты: POLT-12C/1XI «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 202"

    "Концевые муфты: POLT-12C/1XI-L12 «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 203"

    "Концевые муфты: POLT-12C/1XO «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 204"

    "Концевые муфты: POLT-12C/1XO-L12 «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 205"

    "Концевые муфты: POLT-12D/1XI «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 206"

    "Концевые муфты: POLT-12D/1XI-L12A «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 207"

    "Концевые муфты: POLT-12D/1XI-L12B «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 208"

    "Концевые муфты: POLT-12D/1XO «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 209"

    "Концевые муфты: POLT-12D/1XO-L12A «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 210"

    "Концевые муфты: POLT-12D/1XO-L12B «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 211"

    "Концевые муфты: POLT-12D/3XI-H1-L12A «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 212"

    "Концевые муфты: POLT-12D/3XI-H1-L12B «Raychem»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 213"

    "Кожух стальной разъемный КСР (Устанавливается на соединительных муфтах для силовых кабелей Uнап. – 6 и 10 кВ с целью локализации пожаров и взрывов, которые могут возникать при электрических пробоях в муфтах. КСР должен иметь сертификат соответствия)."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 214"

    "бетон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 215"

    "асфальт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 216"

    "песок"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 217"

    "грунт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 218"

    "кирпич"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 219"

    "плита"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 220"

    "сигнальная лента"

    Кол-во: 1.000

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