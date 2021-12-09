Условия договора

Условия оплаты и доставки

Аванс не предусмотрен. Поставка товара осуществляется в течение 7 календарных дней с даты заключения Контракта. Оплата производится в течение 7 календарных дней с даты подписания товарно-транспортной накладной/УПД и акта приема-передачи товара. Поставка, разгрузка/погрузка, сборка осуществляется за счет средств и сил поставщика.