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    Главная / Торги / Поставка столов компьютерных

    Поставка столов компьютерных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251792Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251792

    Наименование закупки

    Поставка столов компьютерных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 17:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-47-18

    Факс

    Адрес электронной почты

    ProfL21@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка столов компьютерных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 12:00 GMT +309.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251792Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка столов компьютерных

    Начальная цена

    40 047,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603153, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Героя Шапошникова, д.10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Поставка товара осуществляется в течение 7 календарных дней с даты заключения Контракта. Оплата производится в течение 7 календарных дней с даты подписания товарно-транспортной накладной/УПД и акта приема-передачи товара. Поставка, разгрузка/погрузка, сборка осуществляется за счет средств и сил поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол компьютерный для персонала прямой Эрго СТ1-08 ЛДСП ЛДСП 800x600x760ММ орех с полкой под клавиатуру"

    Кол-во: 12.000

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