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    Главная / Торги / Поставка плит электрических для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка плит электрических для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251787Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251787

    Наименование закупки

    Поставка плит электрических для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 11:01

    Документация процедуры

    Приложение_Техническое_задание_по_Заказу__плиты_электрические__к_служебная_запи.docx

    Приложение_Проект_договора_поставки_ЭТП_ГПБ_к_служебная_записка__45_31464_от_01.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-60-60

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка плит электрических для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 09:00 GMT +307.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251787Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка плит электрических для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    981 833,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Западная пром.зона, панель Ж (УХиР МТР филиала УМТСиК ООО «Газпром добыча Ямбург»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»(

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электроплитка настольная Мечта 211Т 2000ВТ эмалированная 2ШТ 900х540х300ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Плита электрическая электрическая Мечта 221Ч 3.2КВТ 220В 2 50х43х46.6СМ эмалированная сталь 24Л АО "ЗЛАТМАШ" Россия ГОСТ 14919-83"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 3"

    "Плита электрическая Дарина S EM 341 404 W 2КВТ 4 85х50х56СМ эмаль 55КГ 50Л"

    Кол-во: 28.000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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