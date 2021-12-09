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    Главная / Торги / Поставка полиграфической продукции

    Поставка полиграфической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 03:0009.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251785Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251785

    Наименование закупки

    Поставка полиграфической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 07:01

    Документация процедуры

    спецификация_для_портала.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Юридический адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Почтовый адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Контактный телефон

    +7 423 222-20-80 доб. 1050

    Факс

    +7 495 122-20-00

    Адрес электронной почты

    s.golubev@gazprom-helium.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голубев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка полиграфической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 03:00 GMT +309.12.2021 03:0009.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251785Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиграфической продукции

    Начальная цена

    558 045,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Приморский край, Надеждинский муниципальный район, Надеждинское сельское поселение, село Вольно – Надеждинское, территория ТОР Надеждинская, ул. Центральная дом 5, «Административно–бытовой корпус»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости Товара осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты поставки Товара, подписания сторонами Универсального передаточного документа и предоставления Поставщиком счета на оплату

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Календарь настольный домик 240х170х90ММ переплетный картон 4+0 13ЛИСТ выклейка ламинированной бумагой, объемный лак 2 стороны 10%, блок 240х140ММ, печать 4+4, бумага мелованная матовая 300Г, ЛППнавивка по стороне 240ММ 3/8 белая упаковка в пакет ООО "РК "СПРИНГ" Россия"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 2"

    "Календарь настенный квартальный 310х220ММ картон 300Г/М2 2+0 крышка + 3 подложки, ламинат матовый 32МКМ 1/1 (с 2х сторон) на всех 4-х (крышках + 3 подложки), сетки индивидуальные 310х160, печать-меловка, отделки: УФ лак объемный, 40% на обложке ООО "РК "СПРИНГ" Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Конверт почтовый липкий слой евро печать двухцветная черный и пантон голубого с 1 стороны ООО "РК "СПРИНГ" Россия"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 4"

    "Пакет бумажный средний 300х400х120ММ бумага с матовой ламинацией 200г/м2 4+0 половинки одинаковые люверсы, ручки-веревочки ООО "РК "СПРИНГ" Россия"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 5"

    "Пакет бумажный большой 490х320х120ММ бумага с матовой ламинацией 200г/м2 4+0 тиснение логотипа серебром, половинки одинаковые (готовое клише 120х45ММ), люверсы, ручки-веревочки ООО "РК "СПРИНГ" Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Открытка поздравительная С Новым годом бумага дизайнерская 210х110ММ 1 биг, дизайнерская бумага, объемный уф лак, тиснение фольгой, новое клише 50х30ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Блок для записей на склейке для директора 100х150ММ 800Г 4+0 офсет ООО "РК "СПРИНГ" Россия"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 8"

    "Открытка поздравительная общая бумага дизайнерская 210х110ММ 1 биг, объемный уф лак, тиснение фольгой, новое клише 50х30ММ"

    Кол-во: 50.000

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