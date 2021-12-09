Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка питьевой воды в бутылях 19Л для нужд ООО "Газпром метанол"

    Поставка питьевой воды в бутылях 19Л для нужд ООО "Газпром метанол"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 03:0009.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251782Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251782

    Наименование закупки

    Поставка питьевой воды в бутылях 19Л для нужд ООО "Газпром метанол"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 07:18

    Документация процедуры

    Техническое_задание_вода.doc

    Договор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-70

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    MurashovEG@gazprom-methanol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка питьевой воды в бутылях 19Л для нужд ООО "Газпром метанол"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 03:00 GMT +309.12.2021 03:0009.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251782Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой воды в бутылях 19Л для нужд ООО "Газпром метанол"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Томск , Кузовлевский тракт, д.2 стр.169Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 100% по факту поставки на 15 рабочий день

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная Ключевая вода негазированная 19Л ПЭТ"

    Кол-во: 4000.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 264849
    ТГСтаврополь Поставка питьевой воды для пансионата "Факел"(20219379)
    ТГСтаврополь Поставка питьевой воды для пансионата "Факел"(20219379)
    264849
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ООО Газпром ПХГ
    Ценовой запрос № 265098
    Закупка питьевой воды для филиала "Ставропольское УПХГ" по статье ПЭН
    Закупка питьевой воды для филиала "Ставропольское УПХГ" по статье ПЭН
    265098
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    285 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Ценовой запрос № 265082
    Поставка минеральной воды для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»
    Поставка минеральной воды для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»
    265082
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    553 614
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Газпром телеком
    Ценовой запрос № 264041
    Поставка питьевой воды
    Поставка питьевой воды
    264041
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    107 923
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить