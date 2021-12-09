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Наименование закупки
Запрос коммерческих предложений по закупке оборудования для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 106
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 11:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Почтовый адрес
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Контактный телефон
+7 4872 33-58-56
Факс
--
Адрес электронной почты
Igor.Prokudin.CFO@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокудин Игорь Борисович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос коммерческих предложений по закупке оборудования для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 106
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 14:00 GMT +309.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251780Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос коммерческих предложений по закупке оборудования для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 106
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Тульская область, г. Тула, пр-т Ленина 106. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование не предусмотрено, оплата производится по счету за поставленные товары в полном объеме в соответствии с подписанными сторонами товарными накладными в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Кол-во: 1.000
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