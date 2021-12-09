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    Главная / Торги / Запрос коммерческих предложений по закупке оборудования для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 106

    Запрос коммерческих предложений по закупке оборудования для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 106

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251780Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251780

    Наименование закупки

    Запрос коммерческих предложений по закупке оборудования для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 106

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 11:05

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Таблица_цен.docx

    Спецификация.docx

    Анкета.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Юридический адрес

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Почтовый адрес

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Контактный телефон

    +7 4872 33-58-56

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Igor.Prokudin.CFO@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокудин Игорь Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос коммерческих предложений по закупке оборудования для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 106

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 14:00 GMT +309.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251780Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос коммерческих предложений по закупке оборудования для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 106

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Тульская область, г. Тула, пр-т Ленина 106. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не предусмотрено, оплата производится по счету за поставленные товары в полном объеме в соответствии с подписанными сторонами товарными накладными в течение 10 (десяти) рабочих дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос коммерческих предложений по закупке оборудования для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 106 "

    Кол-во: 1.000

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