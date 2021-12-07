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    Главная / Торги / Поставка моющих, дезинфицирующих средств в декабре 2021 года

    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в декабре 2021 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 13:0007.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251758Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251758

    Наименование закупки

    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в декабре 2021 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 11:04

    Документация процедуры

    Ценовой_запрос_итог_от_07.12.21.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

    Юридический адрес

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28

    Почтовый адрес

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28

    Контактный телефон

    +7 83162 5-41-80

    Факс

    +7 83162 5-13-31

    Адрес электронной почты

    semdomint@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сахаров Евгений Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в декабре 2021 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 13:00 GMT +307.12.2021 13:0007.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251758Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в декабре 2021 года

    Начальная цена

    322 223,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Семенов, ул. Володарского, д.28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки товара и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов для проведения оплаты. доставки: Поставщик информирует Заказчика о сроках ,необходимых для исполнения заказа.В случае не поставки товара в срок до 13.12.2021г. включительно, заказ будет отменен. Ч

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

    Адрес местонахождения

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сода кальцинированная 0.6КГ пачка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Отбеливатель порошок БОС 300Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Отбеливатель гель Белизна 1000МЛ Россия"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 4"

    "Средство чистящее Санокс гель для сантехники 1.1Л бутылка с ручкой"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Порошок стиральный Миф Expert автомат 15КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Бумага туалетная на втулке Сотка рулон однослойная серая 54М"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 7"

    "Средство чистящее Пемолюкс Сода 3 эффект порошок 0.48КГ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Средство дезинфицирующее Ника-Хлор дезинфицирующее средство гранулы 1Л ООО "НПФ "ГЕНИКС" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Освежитель воздуха спрей Chirton После дождя 300МЛ Г ШТ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 10"

    "Отбеливатель Чистин Персоль Супер 250Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Средство моющее Mr. Proper Лимон для пола и стен 400Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Мыло туалетное 100Г в обертке ГОСТ 28546-2002"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 13"

    "Перчатки медицинские смотровые нестерильные SFM High Risk латекс синий M неопудренные 25ПАР"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Мешки для мусора особо прочные ПНД 30Л 12МКМ 25ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Мешки для мусора с завязками ПНД 60Л 14МКМ 20ШТ ГОСТ Р 51720-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Средство для мытья посуды Sorti 500МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Порошок стиральный Лотос 20КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Перчатки хозяйственные резиновые OptiLine латексные L"

    Кол-во: 125.000

    "Позиция 19"

    "Перчатки медицинские смотровые стерильные MiniMax латекс белый XL опудренные 100ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Мыло хозяйственное классическое 72ПРОЦ 150Г в обертке"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 21"

    "Совок для мусора Svip Лаура пластик ассорти с резиновой кромкой 335х230х70ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Средство для стекол Стекломой 500МЛ для стекол, зеркал и любых других моющихся поверхностей"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 23"

    "Щетка для пола 270ММ без черенка"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 24"

    "Губка для мытья посуды Home Queen Макси большая 5ШТ"

    Кол-во: 100.000

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