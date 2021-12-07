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Наименование закупки
Поставка моющих, дезинфицирующих средств в декабре 2021 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 11:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28
Почтовый адрес
606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28
Контактный телефон
+7 83162 5-41-80
Факс
+7 83162 5-13-31
Адрес электронной почты
semdomint@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сахаров Евгений Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моющих, дезинфицирующих средств в декабре 2021 года
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 13:00 GMT +307.12.2021 13:0007.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251758Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моющих, дезинфицирующих средств в декабре 2021 года
Начальная цена
322 223,98
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Семенов, ул. Володарского, д.28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки товара и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов для проведения оплаты. доставки: Поставщик информирует Заказчика о сроках ,необходимых для исполнения заказа.В случае не поставки товара в срок до 13.12.2021г. включительно, заказ будет отменен. Ч
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
Все закупки и тендеры ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
Адрес местонахождения
606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 125.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 350.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 100.000
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