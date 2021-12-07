Поставка спальных мешков туристических для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 г.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата МТР после поставки на склад Покупателя в течении 60 дней (для СМСП 15 дней). Доставка и передача продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. В стоимость товара включены НДС, тара, упаковка, маркировка, доставка автотранспортом Поставщика до склада Покупателя. Транспортные расходы за счет Поставщика. Поставщик предоставляет сертификаты качества завода-изготовителя на продукцию.