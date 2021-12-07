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    Главная / Торги / Поставка вакуумных пробирок и одноразового медицинского белья для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка вакуумных пробирок и одноразового медицинского белья для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251751Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251751

    Наименование закупки

    Поставка вакуумных пробирок и одноразового медицинского белья для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 09:55

    Документация процедуры

    Приложение_2._Техническое_задание_ОБЩЕЕ_к_служебная_записка__Об_организации_зак.docx

    Приложение_5._Проект_для_ЭТП_к_служебная_записка__Об_организации_закупки_на_ЭТП_ГПБ_.7z

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-60-60

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вакуумных пробирок и одноразового медицинского белья для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 09:00 GMT +307.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251751Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вакуумных пробирок и одноразового медицинского белья для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    999 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таежная 32А. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Простыня одноразовая нестерильная 1400х2000ММ спанбонд"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 2"

    "Шапочка медицинская одноразовая спанбонд 10Г/М2 белая"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 3"

    "Халат одноразовый хирургический Matodress стерильный XL с манжетой №1 MA-143-FACM-003 T.Z.M.O Польша"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 4"

    "Халат одноразовый хирургический стерильный спанбонд"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 5"

    "Пробирка BD Vacutainer с К2 ЭДТА сиреневая крышка 4МЛ 13х75ММ 100ШТ 368861"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 6"

    "Пробирка BD Vacutainer с цитратом натрия 3.2% 4.5МЛ 75х13ММ 100ШТ стекло 367714"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 7"

    "Пробирка BD Vacutainer красная крышка 10МЛ 16х100ММ 100ШТ пластик 367896"

    Кол-во: 120.000

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