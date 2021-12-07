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    Главная / Торги / Поставка материалов для хозяйственных нужд

    Поставка материалов для хозяйственных нужд

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 08:0007.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251748Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251748

    Наименование закупки

    Поставка материалов для хозяйственных нужд

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 09:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Юридический адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Почтовый адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Контактный телефон

    +7 963 599-66-77

    Факс

    +7 8712 29-50-41

    Адрес электронной почты

    apti_ibriev@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибриев Апти Моххамед-Эминович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Чеченская Республика*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для хозяйственных нужд

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 08:00 GMT +307.12.2021 08:0007.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251748Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для хозяйственных нужд

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Чеченская Республика*, г. Грозный, ул. Восточная Объездная,д.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами акта сдачи-приемки (товарной накладной) товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и иных документов, указанных в п. 4.1.1. настоящего Договора. Расходы по транспортировке (доставке) Товара до пункта назначения (за исключением случаев самовывоза Товара Покупателем) несет Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Адрес местонахождения

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента двусторонняя на тканевой основе Boma 50ММ 25М 185МКМ белый для укладки коврового покрытия 4032"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Урна УОН металл 30Л 835х360х370ММ 12КГ с козырьком над баком ТУ 9693-003-59408831-2006"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Набор для уборки Vileda Turbo ведро с отжимом, швабра с телескопической ручкой микрофибра/металл 485х293х280 12Л 151153"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Инструмент садово-огородный ручной Набор косца Косарь М №7 180ММ 1545ММ 700ММ среднеуглеродистая сталь/покрытие эмаль, лак коса Сайга Люкс, брусок для заточки"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 5"

    "Кувшин кумган Альтернатива пластик 631852 2Л 300ММ зеленый"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Ведро пластмассовое Эльфпласт Волна 10Л с крышкой 275х260ММ полипропилен 106127 ГОСТ Р 50962-96"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 7"

    "Доска обрезная с поперечным сечением хвойная 1-2 сорт 30х150ММ 6М ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Доска обрезная с поперечным сечением сосна 1-2 сорт 50х150ММ 6М ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Паяльник Энергопром МК20/6 2300ВТ 220В для раструбной сварки пластиковых труб"

    Кол-во: 2.000

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