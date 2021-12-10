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    Главная / Торги / Закупка сантехники

    Закупка сантехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251745Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251745

    Наименование закупки

    Закупка сантехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 11:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 495 504-29-56

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    nevezhin@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Невежин Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка сантехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 15:00 GMT +310.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251745Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сантехники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г.Щелково ул. Московская дом 77БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 100%в течение 15 дней после подписания товарной накладной(УПД).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подводка гибкая для воды ВР-НР 1/2" 40СМ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Подводка гибкая для воды ВР-ВР 1/2" 30СМ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Полотно пильное по металлу SANDFLEX для ручных ножовок BAHCO 300ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Сифон гофрированный для раковины СД45166 40ММ 1.1/2""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Муфта 1/2" латунь для сантехники Valtec"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Аэратор 1/2 хромированная сталь для сантехники"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Набор шестигранников с шаровым наконечником Berger BG 1.5-10ММ 10 предметов BG-10SHW/BG2291"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Смазка силиконовая РосТурПласт 250Г туба"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Картридж для смесителя Iddis Optima Home 40х40х62ММ полипропилен D40 BL SD #3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Картридж для смесителя Iddis Optima Home 35х35х57ММ полипропилен D35 BL SD #1"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой полнопроходной 1 1/4" 40БАР латунь никелированная ручной (рычаг) ВР-ВР RG008Q0H0FPTPD Stout"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Кулер напольный AEL LC-AEL-16 v.2 компрессорный 112ВТ 500ВТ 330х310х965ММ 12.7КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Лен сантехнический Unipak 500Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Крышка бачка с клавишей Gustavsberg для унитазов Gustavsberg Nordic/Basic 185х120ММ пластик/металлический сплав белый GB1929900283"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Механизм слива Gustavsberg для унитазов Gustavsberg Nordic/Basic/Skandic 41СМ пластик, резина GB1929900282"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Смеситель для раковины однорычажный Славен латунь хром 120х130х40.5ММ G 1/2’’ сл-од-к10"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Водонагреватель накопительный настенный Thermex Flat Plus Pro IF 30V 30Л 7БАР 2КВТ 230В 75ГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь 452х575х239ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Нож металлический Berger BG1350 19ММ 61ММ сталь SK4 пластик/резина 4 складное и выдвижное трапециевидное лезвия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Герметик формирователь прокладок термостойкий силиконовый DoneDeal красный 85Г DD6726"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Кран шаровой водоразборный 1/2" 10БАР никелированная латунь резьбовой(наружный) max+75ГРАД ЦЕЛЬС 1/2""

    Кол-во: 5.000

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