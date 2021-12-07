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    Главная / Торги / Поставка элетродвигателей для КПП-16/20 для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2021 году.

    Поставка элетродвигателей для КПП-16/20 для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2021 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251744Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251744

    Наименование закупки

    Поставка элетродвигателей для КПП-16/20 для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2021 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 13:05

    Документация процедуры

    Описание_товара_электродвигатели.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 8617 66-00-04

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    y.buryak@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буряк Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка элетродвигателей для КПП-16/20 для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2021 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251744Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка элетродвигателей для КПП-16/20 для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2021 году.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара осуществляется одной партией в течение 15 календарных дней, с даты подписания договора; Оплата Товара производится в течение 15 календарных дней с момента поставки Товара. Обязательно ориентироваться на комментарии Заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электродвигатель крановый MTKF-311-6 11КВТ 910ОБ/МИН IM1001 220/380В"

    Кол-во: 2.000

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    Регион:
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