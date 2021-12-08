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    Главная / Торги / Поставка зарядного устройства для аккумулятора и аккумуляторной батареи

    Поставка зарядного устройства для аккумулятора и аккумуляторной батареи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 19:0008.12.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251739Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251739

    Наименование закупки

    Поставка зарядного устройства для аккумулятора и аккумуляторной батареи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 10:18

    Документация процедуры

    Проект_договора_на_поставку_зарядного_устройства_для_аккумулятора_и_аккумулятор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 495 719-24-88

    Факс

    Адрес электронной почты

    g.eremov@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Еремов Григорий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка зарядного устройства для аккумулятора и аккумуляторной батареи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 19:00 GMT +308.12.2021 19:0008.12.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251739Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка зарядного устройства для аккумулятора и аккумуляторной батареи

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки Товара в течение 24 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство зарядное кислотный гелевый импульсный Кулон 820 для зарядки гелевых, щелочных, WET, AGM, GEL аккумуляторов 200АЧ 190ВТ 6-12В 15А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная Exide EF1202 12В 120А.Ч 870А прямая полярность клеммы EN крепление B 345х175х240ММ"

    Кол-во: 1.000

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