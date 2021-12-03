Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для оргтехники

    Поставка расходных материалов для оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2021 00:0003.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251733Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251733

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 09:25

    Документация процедуры

    Проект_Договора_с_Тех_заданием_и_спецификацией.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 106 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО 106 ЭОМЗ

    Юридический адрес

    107241, Г МОСКВА, Ш ЩЁЛКОВСКОЕ, 23,

    Почтовый адрес

    107241, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 23

    Контактный телефон

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Козляр Надежда Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2021 00:00 GMT +303.12.2021 00:0003.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251733Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для оргтехники

    Начальная цена

    79 301,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Щелковское шоссе, д.23Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после доставки согласно договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО 106 ЭОМЗ
    Все закупки и тендеры АО 106 ЭОМЗ

    Адрес местонахождения

    107241, Г МОСКВА, Ш ЩЁЛКОВСКОЕ, 23,

    107241, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 23

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Pantum TL-420X (оригинал)*"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Фотобарабан Pantum DL-420 (оригинал)*"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Картридж NV Print CF280A/CE505A для HP, совместимый*"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Картридж 054H для Canon i- SENSYS LBP-621 Yellow (желтый) с чипом*"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Картридж 054H для Canon i- SENSYS LBP-621 Cyan (голубой) с чипом*"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Картридж 054H для Canon i- SENSYS LBP-621 Magenta (пурпурный) с чипом*"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Картридж 054H для Canon i- SENSYS LBP-621 Black (черный) с чипом*"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Флешка SanDisk Ultra Flair USB 3.0 16gb"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Оптический привод ASUS SDRW-08U9M-U Black BOX"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Клавиатура и мышь Logitech Desktop MK120 Black USB"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Диск CD-R Диск VERBATIM Data Life Extra Protection (PACK 50 шт.)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Диск DVD-R Verbatim 4,7Gb 16x Printable cake 50 шт."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Батарейка GP Super Alkaline AA, 40 шт."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Баллон со сжатым воздухом BRAUBERG для очистки техники 1000 мл"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Накопитель Твердотельный Western Digital WD Blue SATA 250 GB WDS250G2B0A"

    Кол-во: 5.000

    Позвонить