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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к ИТ (жесткие диски, клавиатура, мышь).

    Поставка запасных частей к ИТ (жесткие диски, клавиатура, мышь).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 07:0007.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251729Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251729

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к ИТ (жесткие диски, клавиатура, мышь).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 11:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Контактный телефон

    +7 495 355-98-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    lukashov@gaznadzor.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукашов Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к ИТ (жесткие диски, клавиатура, мышь).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 07:00 GMT +307.12.2021 07:0007.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251729Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к ИТ (жесткие диски, клавиатура, мышь).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 календарных дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск внешний HDD Western Digital Elements Portable WDBU6Y0020BBK-WESN 2048ГБАЙТ черный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Диск жесткий HDD Seagate Enterprise Capacity ST8000NM0016 8ТБ SATA III 3.5" 7200ОБ/МИН 256МБ 600МБ/С"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Диск внешний HDD Seagate STEA2000400 2048ГБАЙТ USB 3.0 2.5""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Блок питания HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit 100-240В 460ВТ 40ММ 656362-B21, 643931-001, 643954-201, 660184-001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Диск внешний HDD Seagate STEA2000400 2048ГБАЙТ USB 3.0 2.5""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Диск внешний HDD Seagate STEA2000400 2048ГБАЙТ USB 3.0 2.5""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Диск внешний HDD Seagate STEA2000400 2048ГБАЙТ USB 3.0 2.5""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Диск внешний HDD Seagate STEA2000400 2048ГБАЙТ USB 3.0 2.5""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Диск внешний HDD Seagate STEA2000400 2048ГБАЙТ USB 3.0 2.5""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Диск внешний HDD Seagate STEA2000400 2048ГБАЙТ USB 3.0 2.5""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Диск внешний HDD Seagate STEA2000400 2048ГБАЙТ USB 3.0 2.5""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Диск внешний HDD Seagate STEA2000400 2048ГБАЙТ USB 3.0 2.5""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Диск жесткий HDD HP 458928-B21 500ГБ SATA 3.5" 7200ОБ/МИН 16МБ 3ГБ/С"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Диск жесткий HDD Seagate Enterprise Capacity ST2000NX0253 2ТБ SATA III 2.5" 7200ОБ/МИН 128МБ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Диск жесткий HDD Seagate Enterprise Capacity ST2000NX0253 2ТБ SATA III 2.5" 7200ОБ/МИН 128МБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Диск жесткий HDD Seagate Enterprise Capacity ST2000NX0253 2ТБ SATA III 2.5" 7200ОБ/МИН 128МБ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Диск жесткий HDD Western Digital Gold WD2005FBYZ 2ТБ SATA III 7200ОБ/МИН 128МБ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Диск жесткий HDD Western Digital Gold WD2005FBYZ 2ТБ SATA III 7200ОБ/МИН 128МБ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Диск жесткий HDD Western Digital Gold WD2005FBYZ 2ТБ SATA III 7200ОБ/МИН 128МБ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Диск жесткий HDD Western Digital Gold WD2005FBYZ 2ТБ SATA III 7200ОБ/МИН 128МБ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Диск жесткий HDD Western Digital WD5003AZEX 500ГБ SATA 3.5" 7200ОБ/МИН 64МБ 6ГБ/С"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Диск жесткий HDD Western Digital WD5003AZEX 500ГБ SATA 3.5" 7200ОБ/МИН 64МБ 6ГБ/С"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Диск жесткий HDD Western Digital Black WD5000LPLX 500ГБ SATA III 2.5" 7200ОБ/МИН 32МБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Диск жесткий HDD Western Digital Black WD5000LPLX 500ГБ SATA III 2.5" 7200ОБ/МИН 32МБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Диск жесткий HDD Western Digital Black WD5000LPLX 500ГБ SATA III 2.5" 7200ОБ/МИН 32МБ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Блок памяти сменный модель 3 состав: Жесткий диск WD Red WD10JFCX,1Тб,HDD,SATA III,2,5 Внешний корпус Mobile rack для HDD AGESTAR 3CB2A 467512.005"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Накопитель твердотельный SSD Western Digital WDS500G2B0A 500ГБ SATA-III 2.5'' Blue"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Накопитель твердотельный SSD Western Digital WDS500G2B0A 500ГБ SATA-III 2.5'' Blue"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Диск жесткий HDD Western Digital Black WD1003FZEX 1ТБ SATA III 3.5" 7200ОБ/МИН 32МБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Диск жесткий HDD Western Digital Black WD1003FZEX 1ТБ SATA III 3.5" 7200ОБ/МИН 32МБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Диск жесткий HDD Western Digital Black WD1003FZEX 1ТБ SATA III 3.5" 7200ОБ/МИН 32МБ"

    Кол-во: 1.000

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