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    Главная / Торги / Поставка прочих ТМЦ в Ижевск

    Поставка прочих ТМЦ в Ижевск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 10:3007.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251728Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251728

    Наименование закупки

    Поставка прочих ТМЦ в Ижевск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 09:10

    Документация процедуры

    Техническое_задание.xls

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 41-73051

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    kuznetsova.vera@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Вера Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка прочих ТМЦ в Ижевск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 10:30 GMT +307.12.2021 10:3007.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251728Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прочих ТМЦ в Ижевск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Голублева 97Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брелок для ключей пластиковый с кольцом. Размер: 50х20мм. Набор: 50 шт."

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Коврик грязезащитный модульный - размерное модульное покрытие из высококачественной резины для входной группы, ячеистое с отверстиями, замковое соединение, цвет чёрный, толщина (h) модуля: 20 мм."

    Кол-во: 10.600

    "Позиция 3"

    "Плечики-вешалка для верхней одежды. Материал - пластик, цвет - черный. Размер: 50-52 или 52-54."

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Салфетка бумажная. Количество слоев - 1, размер салфетки - 24x24 см, цвет бумаги - белый, без рисунка. Упаковка: 90 штук."

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 5"

    "Профессиональная упаковочная клейкая лента. Клеевой состав акриловый, основа толщиной 40мкм из экструдированного полипропилена. Размер: 48х66м. Цвет: прозрачный."

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 6"

    "Профессиональная упаковочная клейкая лента. Клеевой состав акриловый, основа толщиной 55мкм из экструдированного полипропилена. Размер: 48х66м. Цвет: коричневый, непрозрачный."

    Кол-во: 49.000

    "Позиция 7"

    "Чайник электрический в пластиковом корпусе, закрытая спираль, индикатор включения, мощность нагревателя (Вт) - 1700 - 2200 Вт, Объем: 1,8л."

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Элемент питания AAA/LR03, 1.5В, алкалиновый, BL6"

    Кол-во: 128.000

    "Позиция 9"

    "Элемент питания AA/LR6, 1.5В, алкалиновый, BL6"

    Кол-во: 114.000

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