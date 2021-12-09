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Наименование закупки
Поставка флагов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2022 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 13:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
4-165-239
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
S.Kozinov@VTG.GAZPROM.RU
Ф.И.О. контактного лица
Козинов Сергей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка флагов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2022 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 23:00 GMT +309.12.2021 23:0009.12.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251726Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка флагов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2022 году.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" База по хранению и реализации материально-технических ресурсовРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заключение договора с использованием функционала ЭДО ЭТП ГПБ (в состав заявки необходимо включить письмо подтверждающее возможность подписания договора электронной подписью). Предложения без КП с расшифровкой комплектности рассматриваться не будут. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору , подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В течение срока действия настоящего договора Заказчик никаких дополнительных выплат Исполнителю за оказанные услуги не производит. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Кол-во: 36.000
Кол-во: 29.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 42.000
Кол-во: 27.000
Кол-во: 38.000
Кол-во: 27.000
Кол-во: 42.000
Кол-во: 42.000
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