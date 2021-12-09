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    Главная / Торги / Поставка флагов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2022 году.

    Поставка флагов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2022 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 23:0009.12.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251726Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251726

    Наименование закупки

    Поставка флагов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2022 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 13:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    4-165-239

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    S.Kozinov@VTG.GAZPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Козинов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка флагов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2022 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 23:00 GMT +309.12.2021 23:0009.12.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251726Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка флагов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2022 году.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" База по хранению и реализации материально-технических ресурсовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заключение договора с использованием функционала ЭДО ЭТП ГПБ (в состав заявки необходимо включить письмо подтверждающее возможность подписания договора электронной подписью). Предложения без КП с расшифровкой комплектности рассматриваться не будут. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору , подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В течение срока действия настоящего договора Заказчик никаких дополнительных выплат Исполнителю за оказанные услуги не производит. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Флаг Газпром полиэфирный шелк 70Г/М2 900х1350ММ древко"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 2"

    "Флаг Газпром флажная сетка (100% полиэфир) 90Г/М2 1400х2100ММ древко"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 3"

    "Флаг Газпром флажная сетка (100% полиэфир) 90Г/М2 1400х2100ММ петли из стропы"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Указатель направления ветра ткань Оксфорд ВО 2.4М 0.6М 0.3М белый/красные полосы"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 5"

    "Флаг Газпром трансгаз Нижний Новгород полиэфирный шелк 70Г/М2 900х1350ММ древко"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 6"

    "Флаг Газпром трансгаз Нижний Новгород флажная сетка (100% полиэфир) 90Г/М2 1400х2100ММ древко"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 7"

    "Флаг Российской Федерации полиэфирный шелк 70Г/М2 900х1350ММ древко"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 8"

    "Флаг Российской Федерации флажная сетка (100% полиэфир) 90Г/М2 1400х2100ММ древко"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 9"

    "Флаг Российской Федерации флажная сетка (100% полиэфир) 90Г/М2 1400х2100ММ петли из стропы"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 10"

    "Флаг Российской Федерации флажная сетка (100% полиэфир) 90Г/М2 1400х2100ММ петли из стропы"

    Кол-во: 42.000

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