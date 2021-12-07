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    Главная / Торги / Поставка тележки гидравлические и платформенные для ПФ Иркутскгазгеофизика

    Поставка тележки гидравлические и платформенные для ПФ Иркутскгазгеофизика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 08:0007.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251717Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251717

    Наименование закупки

    Поставка тележки гидравлические и платформенные для ПФ Иркутскгазгеофизика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 09:04

    Документация процедуры

    03_Тех_задание_Тележки_ИГГ0.doc

    04_для_прямых_сделок_по_заявкам.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    (3452)540976

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    v.pyshkin@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пышкин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тележки гидравлические и платформенные для ПФ Иркутскгазгеофизика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 08:00 GMT +307.12.2021 08:0007.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251717Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тележки гидравлические и платформенные для ПФ Иркутскгазгеофизика

    Начальная цена

    319 276,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, 664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 12, блок "А"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 30 дней с момента заключения договора. Оплата в соответствии с условиями договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тележка платформенная с поворотной осью пневматические RUSKLAD ТПОБ5С 700х1200ММ металл 450КГ 250ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Тележка гидравлическая Eurolifter EL Profi 25/115 2.5Т 1150ММ 540ММ 200х50ММ 80х70ММ"

    Кол-во: 4.000

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