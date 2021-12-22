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    Главная / Торги / Поставка картриджей_ТФ

    Поставка картриджей_ТФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 07:0022.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251714Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251714

    Наименование закупки

    Поставка картриджей_ТФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 06:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Контактный телефон

    +7 38254 4-16-89

    Факс

    Адрес электронной почты

    kaykovaanna@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалёва Анна Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка картриджей_ТФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2021 07:00 GMT +322.12.2021 07:0022.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251714Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей_ТФ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Колпашево, ул.Портовая, 72/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 10 банковских дней после поставки, доставка в течении 30 дней после подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Cactus CS-Q6473A пурпурный 4000 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Cactus CS-Q6472A желтый 4000 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Картридж Cactus CS-Q6471A голубой 4000 страниц совместимый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Картридж Cactus CS-Q6470A черный 6000 страниц совместимый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Картридж Cactus CS-CF226X черный 9000 страниц"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Картридж NV-Print CF280A/CE505A черный 2700 страниц совместимый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Картридж Xerox 106R02306 черный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Картридж Cactus CS-C728S черный 2100 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Картридж Cactus 53А CS-Q7553A черный 3000 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Картридж Canon 719H 3480B002 черный 6400 страниц"

    Кол-во: 22.000

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