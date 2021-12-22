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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка картриджей_ТФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 06:53
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Почтовый адрес
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Контактный телефон
+7 38254 4-16-89
Факс
Адрес электронной почты
kaykovaanna@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалёва Анна Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка картриджей_ТФ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.12.2021 07:00 GMT +322.12.2021 07:0022.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251714Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка картриджей_ТФ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г.Колпашево, ул.Портовая, 72/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 10 банковских дней после поставки, доставка в течении 30 дней после подписания договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 22.000
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