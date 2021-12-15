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    Главная / Торги / Поставка годовой лицензии Upsource 50-User Pack-New license including upgrade»

    Поставка годовой лицензии Upsource 50-User Pack-New license including upgrade»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251713Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251713

    Наименование закупки

    Поставка годовой лицензии Upsource 50-User Pack-New license including upgrade»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 08:46

    Документация процедуры

    Уведомление_.7z

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР РАО Информационные Технологии"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО ИТ"

    Юридический адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3

    Почтовый адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3

    Контактный телефон

    9168000013

    Факс

    Адрес электронной почты

    Petrukhina_ev@interrao.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрухина Евгения Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка годовой лицензии Upsource 50-User Pack-New license including upgrade»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.12.2021 14:00 GMT +315.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251713Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка годовой лицензии Upsource 50-User Pack-New license including upgrade»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, стр. 3.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями уведомления

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ИНТЕР РАО ИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО ИТ"

    Адрес местонахождения

    119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3

    Наименование заказчика

    ООО "ИНТЕР РАО ИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО ИТ"

    Адрес местонахождения

    119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3

    Наименование заказчика

    ООО "ИНТЕР РАО ИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО ИТ"

    Адрес местонахождения

    119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лицензия на использование программного обеспечения JETBRAINS USN50-NS 50 пользователей 1 год Чехия"

    Кол-во: 1.000

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