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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка годовой лицензии Upsource 50-User Pack-New license including upgrade»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 08:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
Почтовый адрес
119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
Контактный телефон
9168000013
Факс
Адрес электронной почты
Petrukhina_ev@interrao.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрухина Евгения Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка годовой лицензии Upsource 50-User Pack-New license including upgrade»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.12.2021 14:00 GMT +315.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251713Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка годовой лицензии Upsource 50-User Pack-New license including upgrade»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, стр. 3.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями уведомления
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
Адрес местонахождения
119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
Адрес местонахождения
119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
Кол-во: 1.000
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