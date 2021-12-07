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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка шкафа для зарядки телефонов на 16 ячеек Locker
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 08:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71
Почтовый адрес
400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71
Контактный телефон
+7 8442 46-13-99
Факс
+7 8442 46-14-08
Адрес электронной почты
I.Kuryanov@vcgo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шкафа для зарядки телефонов на 16 ячеек Locker
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 00:00 GMT +307.12.2021 00:0007.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251710Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шкафа для зарядки телефонов на 16 ячеек Locker
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, 400011, область Волгоградская, город Волгоград, проспект Университетский, 71Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка осуществляется в течение 14 календарных дней со дня заключения договора. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
Адрес местонахождения
400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71
Кол-во: 1.000
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