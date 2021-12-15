www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Экземпляр программы для ЭВМ Gitlab Premium (1 year license)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 08:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
Почтовый адрес
119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
Контактный телефон
9168000013
Факс
Адрес электронной почты
Petrukhina_ev@interrao.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрухина Евгения Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Экземпляр программы для ЭВМ Gitlab Premium (1 year license)»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.12.2021 14:00 GMT +315.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251704Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экземпляр программы для ЭВМ Gitlab Premium (1 year license)»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, стр. 3.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями уведомления
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ИНТЕР РАО ИТ"
Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО ИТ"
Адрес местонахождения
119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
Наименование заказчика
ООО "ИНТЕР РАО ИТ"
Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО ИТ"
Адрес местонахождения
119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
Кол-во: 27.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.