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    Главная / Торги / Экземпляр программы для ЭВМ Gitlab Premium (1 year license)»

    Экземпляр программы для ЭВМ Gitlab Premium (1 year license)»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251704Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251704

    Наименование закупки

    Экземпляр программы для ЭВМ Gitlab Premium (1 year license)»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 08:35

    Документация процедуры

    Уведомление.docx

    Приложение__2_к_уведомлению.docx

    Приложение__1_Спецификация.xls

    ТЗ_Проект_договора_.7z

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР РАО Информационные Технологии"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО ИТ"

    Юридический адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3

    Почтовый адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3

    Контактный телефон

    9168000013

    Факс

    Адрес электронной почты

    Petrukhina_ev@interrao.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрухина Евгения Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Экземпляр программы для ЭВМ Gitlab Premium (1 year license)»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.12.2021 14:00 GMT +315.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251704Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экземпляр программы для ЭВМ Gitlab Premium (1 year license)»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, стр. 3.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями уведомления

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ИНТЕР РАО ИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО ИТ"

    Адрес местонахождения

    119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3

    Наименование заказчика

    ООО "ИНТЕР РАО ИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО ИТ"

    Адрес местонахождения

    119435, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лицензия на использование программного обеспечения GITLAB Premium 1 year форма поставки электронная 1 год Украина"

    Кол-во: 27.000

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