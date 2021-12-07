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    Главная / Торги / Поставка сувенирной продукции

    Поставка сувенирной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 14:0007.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251703Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251703

    Наименование закупки

    Поставка сувенирной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 08:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    4-165-239

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    S.Kozinov@VTG.GAZPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Козинов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сувенирной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 14:00 GMT +307.12.2021 14:0007.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251703Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сувенирной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" База по хранению и реализации материально-технических ресурсовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заключение договора с использованием функционала ЭДО ЭТП ГПБ (в состав заявки необходимо включить письмо подтверждающее возможность подписания договора электронной подписью). Предложения без КП с расшифровкой комплектности рассматриваться не будут. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору , подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В течение срока действия настоящего договора Заказчик никаких дополнительных выплат Исполнителю за оказанные услуги не производит. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штопор электрический Prestigio Maggiore металл 48х48х228ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Светильник ночник переносной LED Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 9ВТ 220В 350ЛМ 200х140х140ММ пластик"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Колонка акустическая умная Mail.ru Group пластик/ткань черный 45х100ММ голосовой помощник Маруся"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Аккумулятор внешний TopRide 6В 6А.Ч в стиле ретро с антенной, радио-динамиком 3ВТ FM-радиои powerbank"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Кофемашина портативная Rombica Barista капсулы/молотый 0.8Л 15БАР 3.5ВТ черный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Пылесос ручной аккумуляторный Xiaomi Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini 30ВТ 0.1Л 0.5КГ белый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Сумка портплед дорожная Franchesco Mariscotti 590х420х75ММ 1.27КГ черный натуральная кожа Леванта молния, плечевой ремень"

    Кол-во: 20.000

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    Лоты:
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    Регион:
    Нижегородская область
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