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    Главная / Торги / Поставка вытяжных вентиляторов для нужд ООО "Молния Ямал"

    Поставка вытяжных вентиляторов для нужд ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 08:0007.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251702Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251702

    Наименование закупки

    Поставка вытяжных вентиляторов для нужд ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 08:08

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Приложение__1_Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вытяжных вентиляторов для нужд ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 08:00 GMT +307.12.2021 08:0007.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251702Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вытяжных вентиляторов для нужд ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок и порядок поставки: в течение 5 (пять) рабочих дней. Оплата производится в соответствии с условиями договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентилятор радиальный ВРН-7.1-О-РК920-ЧР-5.5/1500/220-380-Пр0-У2 220/380В 1500ОБ/МИН Пр0 У2"

    Кол-во: 2.000

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