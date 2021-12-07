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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка КИП по филиалам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 08:42
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Контактный телефон
+7 495 355-98-11
Факс
Адрес электронной почты
lukashov@gaznadzor.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукашов Роман Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка КИП по филиалам
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 07:00 GMT +307.12.2021 07:0007.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251700Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка КИП по филиалам
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
В течение 15 календарных дней с момента поставки товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
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