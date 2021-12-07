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    Главная / Торги / Поставка КИП по филиалам

    Поставка КИП по филиалам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 07:0007.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251700Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251700

    Наименование закупки

    Поставка КИП по филиалам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 08:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Контактный телефон

    +7 495 355-98-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    lukashov@gaznadzor.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукашов Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка КИП по филиалам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 07:00 GMT +307.12.2021 07:0007.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251700Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка КИП по филиалам

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 календарных дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газоанализатор H2S-сероводород СЕАН-Н-Н2S 0-30МГ/М3 IP54 105х70х50ММ -30...+45ГРАД ЦЕЛЬС 1ExibIIBT4 X с поверкой диапазон влажности от 15-95%"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Адгезиметр механический Novotest АМЦ-1 с поверкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Течеискатель Ex, CH4, H2, NH3 ИТ-М Микро ИБЯЛ.413216.053"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Течеискатель Ex, CH4, H2, NH3 ИТ-М Микро ИБЯЛ.413216.053"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Течеискатель Ex, CH4, H2, NH3 ИТ-М Микро ИБЯЛ.413216.053"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Течеискатель Ex, CH4, H2, NH3 ИТ-М Микро ИБЯЛ.413216.053"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Течеискатель Ex, CH4, H2, NH3 ИТ-М Микро ИБЯЛ.413216.053"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Течеискатель Ex, CH4, H2, NH3 ИТ-М Микро ИБЯЛ.413216.053"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Сигнализатор горючих газов СГГ-20Микро-02М ИБЯЛ.413531.012-06"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Течеискатель переносной ТГП-11 -25...+50ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Течеискатель переносной ТГП-11 -25...+50ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Толщиномер NOVOTEST ТП-1 покрытий 0-12ММ ± (3%h+0.02ММ) с датчиком М-12"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Толщиномер NOVOTEST ТП-1 покрытий 0-12ММ ± (3%h+0.02ММ) с датчиком М-12"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Шаблон сварщика Красовского УШК-1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Шаблон сварщика универсальный УШС 3 00314"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Шаблон сварщика универсальный УШС 3 00314"

    Кол-во: 3.000

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