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Наименование закупки
Машины снегоуборочные для нужд Общесва 2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 08:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Почтовый адрес
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Контактный телефон
+7 34241 7-63-64
Факс
Адрес электронной почты
vmv@umts.ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вострокнутов Михаил Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Машины снегоуборочные для нужд Общесва 2021
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 08:00 GMT +307.12.2021 08:0007.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251698Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Машины снегоуборочные для нужд Общесва 2021
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промышленная зона Сутузово, Центральная база УМТС и К - филиал "Газпром трансгаз Чайковский"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата МТР после поставки на склад Покупателя - для СМСП в срок не более 15 рабочих дней, для остальных не более 30 календарных дней. Доставка и передача продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. Транспортные расходы за счет Поставщика. Поставщик предоставляет сертификаты соответствия на продукцию.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Адрес местонахождения
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
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