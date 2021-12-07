Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Машины снегоуборочные для нужд Общесва 2021

    Машины снегоуборочные для нужд Общесва 2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 08:0007.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251696Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251696

    Наименование закупки

    Машины снегоуборочные для нужд Общесва 2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 07:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Юридический адрес

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Почтовый адрес

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-63-64

    Факс

    Адрес электронной почты

    vmv@umts.ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вострокнутов Михаил Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Машины снегоуборочные для нужд Общесва 2021

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 08:00 GMT +307.12.2021 08:0007.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251696Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Машины снегоуборочные для нужд Общесва 2021

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промышленная зона Сутузово, Центральная база УМТС и К - филиал "Газпром трансгаз Чайковский"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата МТР после поставки на склад Покупателя - для СМСП в срок не более 15 рабочих дней, для остальных не более 30 календарных дней. Доставка и передача продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. Транспортные расходы за счет Поставщика. Поставщик предоставляет сертификаты соответствия на продукцию.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Адрес местонахождения

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мотобур Champion AG252 1600ВТ 52см3 200ММ 2800ОБ/МИН 0.98Л"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Станок точильный Вихрь ТС-400 400ВТ 200х20х16ММ 2950об/мин"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Машина снегоуборочная ENIFIELD EN 5562 4.41КВТ 6.5ЛС 3Л 56СМ 50КГ 7М бензиновый 4-х тактный"

    Кол-во: 20.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 264187
    Поставка снегоуборщика бензинового (УСЛ 025)
    Поставка снегоуборщика бензинового (УСЛ 025)
    264187
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить