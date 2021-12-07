Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата МТР после поставки на склад Покупателя - для СМСП в срок не более 15 рабочих дней, для остальных не более 30 календарных дней. Доставка и передача продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. Транспортные расходы за счет Поставщика. Поставщик предоставляет сертификаты соответствия на продукцию.