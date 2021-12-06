www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка материалов для постройки горки в СОК "Кедровый" ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 10:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
(3822) 272811
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
e.subbotina@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Субботина Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для постройки горки в СОК "Кедровый" ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 20:00 GMT +306.12.2021 20:0006.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251695Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для постройки горки в СОК "Кедровый" ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Начальная цена
575 062,89
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, ООО «Газпром трансгаз Томск», Спортивно-оздоровительный комплекс «Кедровый», 634037, Томская область, Томский район, деревня Некрасово, ул. Кедровая 11, стр.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Продукции на Объект поставки, на основании выставленных и подписанных с 2-х сторон товарных накладных, товарно-транспортных накладных
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 2.270
Кол-во: 30.000
Кол-во: 116.000
Кол-во: 0.283
Кол-во: 0.288
Кол-во: 0.043
Кол-во: 160.000
Кол-во: 160.000
Кол-во: 160.000
Кол-во: 260.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 0.090
Кол-во: 0.202
Кол-во: 0.504
Кол-во: 140.000
Кол-во: 20.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.