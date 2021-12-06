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    Главная / Торги / Поставка материалов для постройки горки в СОК "Кедровый" ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Поставка материалов для постройки горки в СОК "Кедровый" ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 20:0006.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251695Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251695

    Наименование закупки

    Поставка материалов для постройки горки в СОК "Кедровый" ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 10:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    (3822) 272811

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    e.subbotina@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Субботина Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для постройки горки в СОК "Кедровый" ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 20:00 GMT +306.12.2021 20:0006.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251695Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для постройки горки в СОК "Кедровый" ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Начальная цена

    575 062,89

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, ООО «Газпром трансгаз Томск», Спортивно-оздоровительный комплекс «Кедровый», 634037, Томская область, Томский район, деревня Некрасово, ул. Кедровая 11, стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Продукции на Объект поставки, на основании выставленных и подписанных с 2-х сторон товарных накладных, товарно-транспортных накладных

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пескобетон М200 25КГ"

    Кол-во: 2.270

    "Позиция 2"

    "Покрытие искусственное скользящее SnowPlast 365 полимерный материал RAL 6002 для горки"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Краска акриловая резиновая влагостойкая ВД-АК 103 красный Алые паруса матовая 40КГ"

    Кол-во: 116.000

    "Позиция 4"

    "Лист 10х300х300 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.283

    "Позиция 5"

    "Уголок стальной горячекатаный неравнополочный 125х80х8ММ С245 6М ГОСТ 8510-86"

    Кол-во: 0.288

    "Позиция 6"

    "Арматура стальная А400 12ММ 25Г2С ГОСТ 34028-2016"

    Кол-во: 0.043

    "Позиция 7"

    "Болт М12х150 ГОСТ 7805-70 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 8"

    "Гайка шестигранная М12х1.75.сталь ГОСТ 5915 ISO 4032 ГОСТ 5927"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 9"

    "Шайба А. М12.24.ОЦ DIN 125А"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 10"

    "Уголок монтажный перфорированный RKM 80х80х80ММ 2ММ оцинкованная сталь"

    Кол-во: 260.000

    "Позиция 11"

    "Саморез универсальный с потайной головкой ШУЖ 4.5ММх40ММ PZ2 желтопассивированный"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 12"

    "Саморез универсальный с потайной головкой ШУЖ 4.5ММх60ММ PZ2 желтопассивированный"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 13"

    "Саморез универсальный с потайной головкой ШУЖ 3.5ММх50ММ PZ2 желтопассивированный"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 14"

    "Доска обрезная хвойная 2-3 сорт 25х100ММ 6М естественной влажности"

    Кол-во: 0.090

    "Позиция 15"

    "Доска обрезная хвойная 2-3 сорт 25х50ММ 4М естественной влажности"

    Кол-во: 0.202

    "Позиция 16"

    "Доска обрезная хвойная 2-3 сорт 25х120ММ 6М естественной влажности"

    Кол-во: 0.504

    "Позиция 17"

    "Краска акриловая резиновая влагостойкая ВД-АК 103 синий Балтика матовая 40КГ"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 18"

    "Фанера марки ФСФ хвоя 3/3 15ММ 2440х1220ММ"

    Кол-во: 20.000

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