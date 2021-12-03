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    Главная / Торги / Поставка оборудования видеонаблюдения г.Благовещенск

    Поставка оборудования видеонаблюдения г.Благовещенск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2021 06:0003.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251681Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251681

    Наименование закупки

    Поставка оборудования видеонаблюдения г.Благовещенск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 02:38

    Документация процедуры

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 914 621-42-18

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    LipatovaEV@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Липатова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования видеонаблюдения г.Благовещенск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2021 06:00 GMT +303.12.2021 06:0003.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251681Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования видеонаблюдения г.Благовещенск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Амурская область, г.Благовещенск, ул. Студенческая дом 13 склад 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "DS-9632NI-I8, IP-видеорегистратор на 32 IP-камеры. 32 IP-Камеры, Входная пропускная способность 320Мб/с (или 200мб/с при вкл. RAID), выходная пропускная способность 256Мб/с (или 200мб/с при вкл. RAID), двустороннее аудио: 1 RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ), Вых.видео: 1 VGA1 (2560x1440р), HDMI1 (3840x2160р), VGA2/HDMI2 (1920x1080р), аудио вых.: 2 RCA, Разрешение при зап./воспр. 12MP/8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF, Синхр.воспр. 4 кан. 8Мп, 16 кан. -1080P, 8 SATA интерфейсов для 8 HDD до 6 ТБ, 1 eSATA, Тип массива: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, 2 х USB2.0, 1 х USB3.0, 2 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, RS-232 и RS-485, тревожный вход/выход 16/4, 445×470×70 мм, питание 100-240В АC, 10 кг (без HDD)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Жесткий диск SATA-3 6Tb Seagate 5400rpm 6Gb/s 128Mb ST6000VX001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "DS-2DE5232IW-AE(S5) в БОМе кронштейн, 2Мп скоростная поворотная IP-камера c ИК-подсветкой до 150м с Deep learning алгоритмом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "WI-POE55-48V-60W, Инжектор PoE 1000Base-T, 802.3at/af/bt 48В 60Вт, Встроенный блок питания 100-220В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "DS-1602ZJ-pole Кронштейн крепление на столб, /вертикальную балку диаметром 91 — 114 мм, Для 5” и 7" скоростных купольных камер, 451×117×194 мм"

    Кол-во: 2.000

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