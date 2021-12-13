Поставка, подключение, пуско-наладочные работы 2-х источников бесперебойного питания в СОБ, а также подключение системы электропитания БАГ-6.2 и БАГ-6.3 СОБ через данные источники бесперебойного питания на объекте, расположенном по адресу: 119027, г. Москва, Терминал «А», ул.2-ая Рейсовая, д.2 корп.3 АО «Международный аэропорт «Внуково»