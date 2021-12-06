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    Главная / Торги / Закупка программного обеспечения

    Закупка программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 10:0006.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251664Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251664

    Наименование закупки

    Закупка программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 20:10

    Документация процедуры

    2021.11.30_Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестпроект»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Контактный телефон

    +7 812 455-19-36

    Факс

    +7 812 445-19-35

    Адрес электронной почты

    sherbakovan@gazprominvestproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щербаков Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 10:00 GMT +306.12.2021 10:0006.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251664Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка программного обеспечения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, литер Д, помещение D3052Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного по Договору Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в размере 100 % (сто процентов) стоимости Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Товара в соответствии с п. 3.1 Договора, на основании выставленного Поставщиком счета и при наличии выставленного счета - фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром инвестпроект»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP 4.0 1 рабочее место бессрочная"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Средство программное защиты информации антивирусное программное обеспечение Kaspersky Internet Security Multi-Device на 2 ПК на 1 год, Base Box, KL1941RBBFS"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Лицензия Windows Pro Dev UpLic A Each Commercial Non-Specific Professional Microsoft MPSA Upgrade"

    Кол-во: 12.000

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