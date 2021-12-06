Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного по Договору Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в размере 100 % (сто процентов) стоимости Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Товара в соответствии с п. 3.1 Договора, на основании выставленного Поставщиком счета и при наличии выставленного счета - фактуры.