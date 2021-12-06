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    Главная / Торги / Закупка расходных материалов

    Закупка расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 17:0006.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251658Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251658

    Наименование закупки

    Закупка расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 19:47

    Документация процедуры

    2021.11.29_Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестпроект»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Контактный телефон

    +7 812 455-19-36

    Факс

    +7 812 445-19-35

    Адрес электронной почты

    sherbakovan@gazprominvestproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щербаков Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 17:00 GMT +306.12.2021 17:0006.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251658Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка расходных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, литер Д, помещение D3052Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного по Договору Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в размере 100 % (сто процентов) стоимости Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Товара в соответствии с п. 3.1 Договора, на основании выставленного Поставщиком счета и при наличии выставленного счета - фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром инвестпроект»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бункер отработанного тонера Ricoh D2426400"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Ricoh SP C360HE 408184 черный 7000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Картридж Ricoh SP C360HE 408185 голубой 6000 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Фотобарабан комплект сервисный принтера Ricoh SPC360SNw/SPC352 цветной"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Принт-картридж HP LaserJet CE255A Black Print Cartridge"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Картридж HP 305Х CE410XC черный 4000 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Картридж HP 305A CE411A голубой 2600 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Картридж HP 305A CE412A желтый 2600 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Картридж HP 305A CE413A пурпурный 2600 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Картридж Kyocera TK-8335K 1T02RL0NL0 черный 25000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Картридж Kyocera TK-8335M 1T02RLBNL1 пурпурный 15000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Элемент питания литиевый GP CR2032 3В 5ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Салфетки для оргтехники Buro для чистки мониторов 100ШТ в тубе"

    Кол-во: 10.000

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