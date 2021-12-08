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Наименование закупки
Поставка металлоконструкций для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 19:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-27-69
Факс
+7 8216 77-22-54
Адрес электронной почты
oalimpieva@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алимпиева Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлоконструкций для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.12.2021 09:00 GMT +308.12.2021 09:0008.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251656Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлоконструкций для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Начальная цена
1 199 640,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, 169300 Российская Федерация Республика Коми г.Ухта Югэрское шоссе д.10 УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с договором, заключенным путем подписания единого документа. Поставка осуществляется Поставщиком и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании. Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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