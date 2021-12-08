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    Главная / Торги / Поставка металлоконструкций для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Поставка металлоконструкций для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 09:0008.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251656Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251656

    Наименование закупки

    Поставка металлоконструкций для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 19:57

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-27-69

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    oalimpieva@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алимпиева Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлоконструкций для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 09:00 GMT +308.12.2021 09:0008.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251656Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлоконструкций для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Начальная цена

    1 199 640,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169300 Российская Федерация Республика Коми г.Ухта Югэрское шоссе д.10 УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором, заключенным путем подписания единого документа. Поставка осуществляется Поставщиком и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании. Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Площадка контейнерная ТУ-1.3500.КП32 3500х1700х2200ММ оцинкованный профнастил С8"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Кабина курительная Титан 1 2200х1700х2700ММ усиленный алюминиевый профиль"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Кабина курительная К-14 4000х2200х2400ММ поликарбонат"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Площадка контейнерная ТУ-1.2500.КП31 2500х1700х2200ММ оцинкованный профнастил С8"

    Кол-во: 1.000

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