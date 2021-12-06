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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к компрессорным установкам на ТБС "Нептун" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (7,6,30)

    Поставка запасных частей к компрессорным установкам на ТБС "Нептун" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (7,6,30)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251655Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251655

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к компрессорным установкам на ТБС "Нептун" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (7,6,30)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 18:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 609-62-55 доб. 51694

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    nalegach@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Налегач Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к компрессорным установкам на ТБС "Нептун" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (7,6,30)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 09:00 GMT +306.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251655Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к компрессорным установкам на ТБС "Нептун" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (7,6,30)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г. Мурманск, ул. Траловая, д. 2, ОКАТО: 47000000000Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней после подписания сторонами товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентилятор осевой Sunon KDE2412PMB1-6A 322.8М3/Ч 24В 120х120х38ММ 54дБА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Вентилятор постоянного тока Ebmpapst 4114N/2XH 24В 119х119х38ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Масло компрессорное Atlas Copco Roto-Xtend Duty Fluid 20Л 2901170100"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Комплект фильтров для компрессора Atlas Copco 2901350600"

    Кол-во: 2.000

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