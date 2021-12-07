www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка материалов для текущего ремонта в ОЦ "Санаторий"Юг" для нужд "Газпром добыча Астрахань" на 2022 год.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 17:24
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8622 26-20-16
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
NBaikalova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Байкалова Нонна Бовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для текущего ремонта в ОЦ "Санаторий"Юг" для нужд "Газпром добыча Астрахань" на 2022 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 09:30 GMT +307.12.2021 09:3007.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251654Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для текущего ремонта в ОЦ "Санаторий"Юг" для нужд "Газпром добыча Астрахань" на 2022 год.
Начальная цена
592 270,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г.Сочи, Лазаревский р-н, ул.Сибирская, д.6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной Торг-12.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Кол-во: 0.400
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1200.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.