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    Главная / Торги / Поставка материалов для текущего ремонта в ОЦ "Санаторий"Юг" для нужд "Газпром добыча Астрахань" на 2022 год.

    Поставка материалов для текущего ремонта в ОЦ "Санаторий"Юг" для нужд "Газпром добыча Астрахань" на 2022 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 09:3007.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251654Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251654

    Наименование закупки

    Поставка материалов для текущего ремонта в ОЦ "Санаторий"Юг" для нужд "Газпром добыча Астрахань" на 2022 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 17:24

    Документация процедуры

    спецификация_для_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8622 26-20-16

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    NBaikalova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Байкалова Нонна Бовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для текущего ремонта в ОЦ "Санаторий"Юг" для нужд "Газпром добыча Астрахань" на 2022 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 09:30 GMT +307.12.2021 09:3007.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251654Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для текущего ремонта в ОЦ "Санаторий"Юг" для нужд "Газпром добыча Астрахань" на 2022 год.

    Начальная цена

    592 270,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Сочи, Лазаревский р-н, ул.Сибирская, д.6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной Торг-12.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фанера влагостойкая толщина 10ММ ГОСТ 3916.1-96"

    Кол-во: 0.400

    "Позиция 2"

    "Пиломатериал обычный хвойный бруски обрезные ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Вышка тура мобильная УЛТ-120 сталь 12.2М 1.2x2М 200КГ ГОСТ 24258-88"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Ручка дверная Stublina 1023.00.525"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 5"

    "Поликарбонат монолитный цветной 4ММ 300СМ ТУ 2246-001-73070540-04"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Жидкость гидрофобизирующая силансилоксановая MasterSeal 321B для обработки бетонных поверхностей 5Л канистра"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 7"

    "Скоба закаленные тип 36 STAYER 12ММ 1000шт/упакШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Клей плиточный Боларс Стандарт серый 25КГ бумажный мешок"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Колер для краски Alpina Kolorant 0.5Л"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 10"

    "Покрытие гидроизоляционное Sopro FDF 525"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 11"

    "Смесь штукатурная сухая гипсовая Knauf Ротбанд 30КГ для внутренних работ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Цемент кулевой М 500 ГОСТ 25328-82"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 13"

    "Кисть малярная Stayer lasur-lux 01051-100"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 14"

    "Диск пильный по дереву Prorab PR0758 500x50ММ 80 зубьев"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Валик малярный «SYNTEX-PROFI» 240ММ 0321-24"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 16"

    "Смесь цементная сухая строительная Пенетрон для гидроизоляции ТУ 5745-001779221756-2006"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Плитка керамическая Vesta Avorio настенная 250х450ММ Россия"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 18"

    "Плитка потолочная минераловолокнистая Armstrong "Sahara Tegular" 600x600x12ММ"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 19"

    "Клей Момент Столяр Супер ПВА столярный 750Г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 20"

    "Доводчик дверной Dorma TS 73 70КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Шпатлевка финишная гипсовая Knauf Rotband Finish 25КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Саморез по дереву с потайной головкой 3.5ММх41ММ остроконечный сталь ГОСТ 10619"

    Кол-во: 1200.000

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