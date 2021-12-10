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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка автошин PETLAS
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 18:13
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420095, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ВАСИЛЬЧЕНКО, ЗД 33, ПОМЕЩЕНИЕ 1
Почтовый адрес
420081, Республика Татарстан, город Казань, улица ул. Габдуллы Кариева, ДОМ 5, КВ. 90
Контактный телефон
+7 967 365-43-25
Факс
Адрес электронной почты
tendershina2018@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Юсупов Марат Салаватович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автошин PETLAS
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 15:00 GMT +310.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251647Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин PETLAS
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
отсрочка платежа 30 дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "АВТОТРЕЙДЕР"
Все закупки и тендеры ООО "АВТОТРЕЙДЕР"
Адрес местонахождения
420095, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ВАСИЛЬЧЕНКО, ЗД 33, ПОМЕЩЕНИЕ 1
420081, Республика Татарстан, город Казань, улица ул. Габдуллы Кариева, ДОМ 5, КВ. 90
Наименование заказчика
ООО "АВТОТРЕЙДЕР"
Все закупки и тендеры ООО "АВТОТРЕЙДЕР"
Адрес местонахождения
420095, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ВАСИЛЬЧЕНКО, ЗД 33, ПОМЕЩЕНИЕ 1
420081, Республика Татарстан, город Казань, улица ул. Габдуллы Кариева, ДОМ 5, КВ. 90
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
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