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    Главная / Торги / Поставка автошин PETLAS

    Поставка автошин PETLAS

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251647Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251647

    Наименование закупки

    Поставка автошин PETLAS

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 18:13

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_поставку_шин_Петлас.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРЕЙДЕР"
    Все закупки и тендеры ООО "АВТОТРЕЙДЕР"

    Юридический адрес

    420095, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ВАСИЛЬЧЕНКО, ЗД 33, ПОМЕЩЕНИЕ 1

    Почтовый адрес

    420081, Республика Татарстан, город Казань, улица ул. Габдуллы Кариева, ДОМ 5, КВ. 90

    Контактный телефон

    +7 967 365-43-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    tendershina2018@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Юсупов Марат Салаватович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автошин PETLAS

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 15:00 GMT +310.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251647Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин PETLAS

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа 30 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "АВТОТРЕЙДЕР"
    Все закупки и тендеры ООО "АВТОТРЕЙДЕР"

    Адрес местонахождения

    420095, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ВАСИЛЬЧЕНКО, ЗД 33, ПОМЕЩЕНИЕ 1

    420081, Республика Татарстан, город Казань, улица ул. Габдуллы Кариева, ДОМ 5, КВ. 90

    Наименование заказчика

    ООО "АВТОТРЕЙДЕР"
    Все закупки и тендеры ООО "АВТОТРЕЙДЕР"

    Адрес местонахождения

    420095, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ВАСИЛЬЧЕНКО, ЗД 33, ПОМЕЩЕНИЕ 1

    420081, Республика Татарстан, город Казань, улица ул. Габдуллы Кариева, ДОМ 5, КВ. 90

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "16.9-28 Petlas IND25 156A8 14pr TL клюшка "

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "12.5/80-18 Petlas IND25 146A8 14pr TL клюшка "

    Кол-во: 20.000

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