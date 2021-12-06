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    Главная / Торги / Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифты)

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифты)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 14:0006.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251639Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251639

    Наименование закупки

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифты)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 17:34

    Документация процедуры

    ТЗ_страховнаие_Лифты_Гиперкуб.pdf

    Запрос_КП__Форма_подачи_КП_страхование_ГО_лифты_Гиперкуб.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Юридический адрес

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    Почтовый адрес

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 495 956-00-33 доб. 2205

    Факс

    +7 495 739-53-06

    Адрес электронной почты

    tdrobysheva@sk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дробышева Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифты)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 14:00 GMT +306.12.2021 14:0006.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251639Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифты)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, территория инновационного центра СколковоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с запросом

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФОНД "СКОЛКОВО"
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Адрес местонахождения

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифты)"

    Кол-во: 1.000

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