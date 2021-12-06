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    Главная / Торги / Поставка знаков ИМО для нужд СПБУ "Амазон" ООО "Газпром флот"

    Поставка знаков ИМО для нужд СПБУ "Амазон" ООО "Газпром флот"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 17:3006.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251630Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251630

    Наименование закупки

    Поставка знаков ИМО для нужд СПБУ "Амазон" ООО "Газпром флот"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 17:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-88

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    V.Tarasov@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тарасов Виталий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка знаков ИМО для нужд СПБУ "Амазон" ООО "Газпром флот"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 17:30 GMT +306.12.2021 17:3006.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251630Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка знаков ИМО для нужд СПБУ "Амазон" ООО "Газпром флот"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г.Мурманск, ул. Траловая д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный Товар в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Знак запрещающий Запрещается пользоваться открытым огнем 150x150x2ММ пленка световозвращающая/пластик ПВХ/2-х сторонний скотч"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Знак P01 Запрещается курить 150х150ММ пластик ПВХ 3ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Знак M15 Курить здесь 200х200ММ пленка самоклеящаяся ПВХ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Знак M09 Работать в предохранительном (страховочном) поясе 200х200ММ пластик фотолюминесцентный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Знак безопасности предписывающий M07 Работать в защитной одежде 200х200ММ пластик ПВХ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Знак безопасности предупреждающий W28 Осторожно! Скользко 200х200ММ пленка самоклеящаяся ПВХ ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Знак предупреждающий Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами 200х200ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 8"

    "Знак безопасности предупреждающий W25 Внимание! Автоматическое включение (запуск) оборудования 150х150ММ пластик фотолюминесцентный"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 9"

    "Знак безопасности предупреждающий W27 Осторожно. Возможно травмирование рук 100х100ММ пластик фотолюминесцентный"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 10"

    "Знак предупреждающий M29 Инструмент используемый для работы на высоте должен быть надежно привязан 200х200ММ пластик фотолюминесцентный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Знак безопасности предупреждающий W23 Внимание. Опасность зажима 200х200ММ пластик фотолюминесцентный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Знак предупреждающий W06 Опасно. Возможно падение груза 200х200ММ пластик ПВХ 2ММ ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Знак безопасности W08 Опасность поражения электрическим током 150х150ММ пленка самоклеящаяся ПВХ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 560.000

    "Позиция 14"

    "Знак предупреждающий Держись за поручни 200х200ММ пластик фотолюминесцентный"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 15"

    "Знак безопасности предупреждающий W02 Взрывоопасно 200х200ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 16"

    "Знак безопасности предупреждающий W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение 200х200ММ пластик ПВХ 2ММ ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Знак безопасности W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи 200х200ММ самоклеящееся покрытие на пластике ПВХ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 18"

    "Знак безопасности предупреждающий W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) 200х200ММ пленка самоклеящаяся ПВХ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 19"

    "Знак W03 Опасно. Ядовитые вещества 150х150ММ пленка самоклеящаяся фотолюминесцентная/пластик ПВХ 2ММ ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Знак безопасности предупреждающий W19 Газовый баллон 200х200ММ пластик ПВХ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 21"

    "Знак безопасности W07 Внимание! Автопогрузчик 200х200ММ пластик ПВХ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Плакат Стенд по применению СИЗ 500х800х2ММ пластик фотолюминесцентный"

    Кол-во: 16.000

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