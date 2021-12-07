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    Главная / Торги / Поставка силовых устройств

    Поставка силовых устройств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 21:0007.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251628Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251628

    Наименование закупки

    Поставка силовых устройств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 16:32

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_поставки_ЕИ.docx

    Запрос_документов_НОВЫЙ.doc

    О_заключении_договоров_электронной_подписи.pdf

    РЕКЛАМАЦИОННАЯ_РАБОТА_в_ПАО_ГАЗПРОМ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    (3494) 92-73-03

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербицкий Валерий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка силовых устройств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 21:00 GMT +307.12.2021 21:0007.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251628Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка силовых устройств

    Начальная цена

    1 055 382,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях: - оплата поставляемой продукции: - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется НЕ у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований. - поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). - датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика. - СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ВКЛЮЧАЕТ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ. Договор заключается сторонами с помощью функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru), подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц сторон договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Протектор защитный ПЗС-10.0/11.1-11 (500) 10.0/11.1ММ ТУ 3449-007-27560230-06"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Устройство заземления переносное ЗПП-15 25ММ2 15кВ 2.5М ГОСТ Р 51853-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Штанга электроизолирующая универсальная ШЭУ-10-5-6.6 10КВ 34ММ стеклопластик 6600ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Полка кабельная СОЭМИ К1160 цУТ2.5 160х34х61ММ оцинкованная сталь 2ММ 112311511"

    Кол-во: 76.000

    "Позиция 5"

    "Стойка кабельная К1153Ц 1200ММ сталь оцинкованная 2.5ММ"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 6"

    "Стойка кабельная К 1150 400ММ сталь оцинкованная 2.5ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "DIN-рейка монтажная DKC сталь 35х7.5х600ММ 02140-RET6"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 630А IP20 690В 3P 40кА УХЛ3 109886"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Выключатель для открытой установки одноклавишный EKF Рим А1-10-021 10А 250В IP20 белый ENV10-021-10"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 10"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 630А IP20 690В 3P 40кА УХЛ3 109886"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-100 PROxima 10А C IP20 230/400В 1P 10кА УХЛ4 MVA40-1-010-C от –40 до +50ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 12"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-29 16А В IP20 1P УХЛ4 MVA20-1-016-B от –40 до +50ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 13"

    "Выключатель автоматический TEXENERGO ВА47-100 32А C IP20 3P УХЛ4 TAM310C032-1 82х80х80ММ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 14"

    "Выключатель автоматический TEXENERGO ВА47-100 63А C IP20 230/400В 3P 10кА УХЛ4 TAM310C063-1 82х80х80ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Выключатель для скрытой установки одноклавишный Schneider Electric ХИТ 16А 250В IP20 белый VS16-133-B"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Пускатель электромагнитный КЗЭА ПМЕ 211 220В 25А"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Пускатель электромагнитный Texenergo ПМ-12-010100 220В 10А PM1K010M00"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Пускатель электромагнитный Texenergo ПМ-12-010100 220В 10А PM1K010M00"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Пускатель электромагнитный нереверсивный ПМЛ-1210 660В 10А 116.5х160х87ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Выключатель автоматический А-3716 63А IP20 660В 3P 7кА У3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Источник питания Аргос ИПС50-350Т IP20 40ВТ 50-140В 0.35А 0100-2838(4380)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Контактор электромагнитный КТ 6013Б 100А 380В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Коробка коммутационная универсальная, клеммная УК-2П"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 24"

    "Щит распределительный навесной ЩРн-П-8 8 модулей IP41 белый 200х184х95ММ МКР12-N-08-40-20 IEK"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Контактор электромагнитный КЭАЗ ПМА 3210 2з+2р"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Оповещатель пожарный световой Молния-220В ГРАНД Выход 220В 1ВТ IP51 0.3КГ 300х130х25ММ -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 27"

    "Щит распределительный навесной ЩРн-П-8 8 модулей IP41 белый 200х184х95ММ МКР12-N-08-40-20 IEK"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Выключатель автоматический Контактор ВА47-100Про 40А C IP20 400В 1P 10кА УХЛ3 7000306 ГОСТ Р 50345-99 Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Выключатель автоматический дифференциального тока КЭАЗ АВДТ32-22C16-A-УХЛ4-КЭАЗ 16А C IP20 2P 30мА УХЛ4 36х83х74.3ММ ГОСТ Р 51326.1-99"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 30"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-29-1C16-УХЛ3 16А IP20 230В 1P 4.5КА УХЛ3 ТУ 3422-072-05758109-2013"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Выключатель автоматический 3-фазный модульный 100 А C ВА47-100 C 10кА (MVA40-3-100-C)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-100 PROxima ВА47-100-1D25-УХЛ3 25А D IP20 230/440В 1P 10кА УХЛ3 233044 ГОСТ Р 50345-99 от -60 до +40ГРАД ЦЕЛЬС Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-29-1C16-УХЛ3 16А IP20 230В 1P 4.5КА УХЛ3 ТУ 3422-072-05758109-2013"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 34"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-29 1А C IP20 3P УХЛ4 MVA20-3-001-C ГОСТ Р 50345-99 от –40 до +50ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 35"

    "Выключатель для скрытой установки двухклавишный Schneider Electric 6А 220/250В IP20 белый С56-043-б"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 36"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-100 PROxima ВА47-100-2D32-УХЛ3 32А D IP20 230/440В 2P 10кА УХЛ3 ГОСТ Р 50345-99 от -60 до +40ГРАД ЦЕЛЬС Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 37"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin ВМ63-3C63-УХЛ3 63А C IP20 380В 3P 6КА УХЛ3 81.7х54х71.5ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Пускатель электромагнитный ПМЛ 2101-25 220В 25А 1р te00117602"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 39"

    "Пускатель электромагнитный ПМЛ 2100-25 230-690В 25А 1з 85х56х95ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 40"

    "Выключатель для открытой установки двухклавишный А5 10-014 10А 250В ООО "МПО "Электротехника""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 41"

    "Розетка накладная 1-м ОП РА16-004 10А 250В IP44"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 42"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-39-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 250А IP20 690В 3P 40кА УХЛ3 109876 ГОСТ Р 50030.2 от -60 до +40ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 3422-037-05758109-2011 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Коробка распределительная DKC 80х80х40ММ IP44 пластик серая 4 ввода 53600"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 44"

    "Реле электромагнитное РЭС6 РФ0.452.103-01 22В -60...+85ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 16121"

    Кол-во: 118.000

    "Позиция 45"

    "Разъем кабельный ITK UTP CS3-1C5EU RJ-45 категория 5e"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 46"

    "Разъем кабельный коаксиальный N-K5А RF58U, RG-303U, RG-55U, RG-142B/U, RG-223U, RG-400U Розетка кабельная прямая 272B-7533 ГОСТ РВ 51914-2002"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 47"

    "Щит распределительный навесной ЩП-1 Бокс ЩРН-П-36 модулей навесн.пластик IP41 ИЭК 473х307х105 - 1ШТ, автомат.выкл. 1но пол ВА47-29 хар С Iн- 25А - 1ШТ, автомат.выкл. 1но пол ВА47-29 хар С Iн- 4А - 29ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Бокс навесной IEK ЩРН-П-4 4 модуля IP41 белый 22х112ММ MKP12-N-04-40-20"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "Бокс навесной ЩРН-П 18 модулей IP41 220х365х100ММ пластик ИЭК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Корпус металлический ЩРН-12 250х300х120ММ IP31 на 12 модулей"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 51"

    "Шкаф распределительный настенный ШРН 2-50 250х108х250ММ сталь ООО "НТЦ "ПИК""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 52"

    "Шкаф распределительный настенный ШРН-2/100 260х108х370ММ сталь ООО "НТЦ "ПИК""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ 3МТ АП50Б 10А 500В 107261 УЗ Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Пускатель электромагнитный EKF ПМ12-100А-100 220В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 55"

    "Пускатель электромагнитный нереверсивный ПМ 12-010200 220В 10А УХЛ4 IP20 1НО+1З с реле РТТ5-10-1 8.50А"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 56"

    "Пускатель электромагнитный нереверсивный ПМ 12-010200 220В 10А УХЛ4 IP20 1НО+1З с реле РТТ5-10-1 8.50А"

    Кол-во: 5.000

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