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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Устройство ротации (согласователь) кондиционеров БУРР-1М
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 17:38
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Почтовый адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Контактный телефон
+7 812 622-04-56
Факс
+7 812 325-21-47
Адрес электронной почты
Alexey.Urentsov.Peterburg@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Уренцов Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Устройство ротации (согласователь) кондиционеров БУРР-1М
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 12:00 GMT +307.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251625Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство ротации (согласователь) кондиционеров БУРР-1М
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Ленинградская область, г.Санкт-Петербург, ул.Лафонская, д.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Кол-во: 5.000
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