Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка пленки параизоляционной, пены монтажной

    Поставка пленки параизоляционной, пены монтажной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 11:3006.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251617Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251617

    Наименование закупки

    Поставка пленки параизоляционной, пены монтажной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 17:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-07-91

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    NN.Ganicheva@cty.ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ганичева Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пленки параизоляционной, пены монтажной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 11:30 GMT +306.12.2021 11:3006.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251617Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пленки параизоляционной, пены монтажной

    Начальная цена

    345 720,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 628126, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, п. Приобье, ул. Портовая,2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Продукция поставляется Покупателю автомобильным транспортом Поставщика в ассортименте, в объемах, сроки, согласно спецификации настоящего договора. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к Покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Одновременно с доставкой продукции Поставщик предоставляет Покупателю транспортные накладные (Приложение №4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением правительства РФ от 21.12.2020 г. № 2200)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка пароизоляционная Изоспан В"

    Кол-во: 980.000

    "Позиция 2"

    "Пена монтажная профессиональная Технониколь 45 Balance всесезонная баллон под пистолет 1000МЛ -10...+35ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 122.000

    "Позиция 3"

    "Пена монтажная Момент Всесезонная 750МЛ"

    Кол-во: 300.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 265064
    Поставка краски, монтажной пены и очистителя для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"
    Поставка краски, монтажной пены и очистителя для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром...
    265064
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    110 799
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Газпром телеком
    Ценовой запрос № 264392
    Хозяйственные нужды Московская обл
    Хозяйственные нужды Московская обл
    264392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    3 584 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 262150
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    262150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 77777
    Поставка материалов для ремонта
    Поставка материалов для ремонта
    77777
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    59 766
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 82748
    поставка ремонтных составов Loctite, Teroson
    поставка ремонтных составов Loctite, Teroson
    82748
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    535 842
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 82803
    Сидоренко 03-18 п.19. п.21-29 Локтайт
    Сидоренко 03-18 п.19. п.21-29 Локтайт
    82803
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 01:00(GMT+03:00)
    47 701
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 82898
    Поставка герметика для нужд ОАО "Томскгазпром"
    Поставка герметика для нужд ОАО "Томскгазпром"
    82898
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2019 20:00(GMT+03:00)
    205 161
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 83593
    Поставка МТР (Паста уплотнительная)
    Поставка МТР (Паста уплотнительная)
    83593
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    398 678
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить